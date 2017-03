Descuidada, obra de Alfonso López Monreal Karla Padilla

“La obra en sí no requiere de mucho mantenimiento, por eso no se nota tanto a veces el olvido o el descuido que pueda tener”.



“El mantenimiento es muy sencillo además de que la gente lo ha respetado por completo, pero a pesar de eso las autoridades no le dan a veces la importancia que tiene mantener también las obras de la periferia y no nada más las del Centro Histórico”, dijo.



López destacó que la obra fue pensada para no sufrir daños mayores, y aseguró que contempló los estragos de la naturaleza y del tránsito en este distribuidor.



“Busqué cosas que además de que son baratas no necesitan tanto, pero claro que es responsabilidad completa de las autoridades cuidarla porque es una obra pública”, dijo sobre este proyecto construido en 2002.



Por sus materiales, que en su mayoría son rocas, este artista reflejó la identidad de Zacatecas al representar la minería y la tierra colorada del estado. “A veces sí la veo un poco abandonada. Le dejan crecer las hierbas, tiene algo de basura. No requiere más que una manita de gato”, mencionó.



Los Conos tiene deterioros en algunas guarniciones y humedad en parte del terreno, así como algunas marcas de grafiti.



