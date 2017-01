Desde un penal extorsionaban en nombre de Pepe Haro Marcela Espino

Quien realizó las llamadas utilizó un teléfono con lada de la ciudad de Celaya, Guanajuato y se cree que proviene de algún penal del país, de donde surgen este tipo de prácticas.



Autoridades del municipio alertaron a la Procuraduría General de Justicia en el Estado a fin de que se iniciaran investigaciones al respecto.



Sin embargo, no se determinó interponer una denuncia formal en contra de quien resultara responsable.



En entrevista, el presidente municipal detalló que ciudadanos le notificaron de la comunicación de un presunto líder de una célula delictiva, quien solicitaba el depósito de dinero en efectivo a fin de que se les brindara “protección”.



Haro de la Torre expresó que al recibir varias notificaciones al respecto, determinó deslindarse de esta situación mediante sus cuentas en redes sociales.



Insistió a la población para que denuncie este tipo de delitos a las autoridades y no haga caso acerca de la petición de recursos económicos.



Medida antipopular

Al respecto de las manifestaciones que se viven en la ciudad a consecuencia del alza en precios de combustibles, el alcalde dijo que su administración se mantiene respetuosa del derecho de la población en dar a conocer su inconformidad.



Consideró que la medida conocida como “gasolinazo” es complicada y de no aplicarse el retiro de los subsidios a los combustibles, diferentes programas sociales de la federación quedarían afectados.



Haro de la Torre expuso que se trata de una medida antipopular, pero que se mantiene ajena a la Reforma Energética que se promovió por parte del gobierno federal.



Admitió que es posible que esta situación afecte la percepción del gobierno e incluso del partido político que representa y del cuál, forma parte.



Pidió a los fresnillenses hacer el pago del impuesto predial y aprovechar que el municipio es el que ofrece mayor cantidad de descuento durante enero, que corresponde a un 20%.



El presidente municipal dijo que para incentivar el pago durante enero, se rifará un automóvil de reciente modelo entre los contribuyentes que acudan a la dirección este mes.



