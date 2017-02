Desechan amparo de presunto agresor de Ana Gabriela Guevara Excélsior

De esta forma la juzgadora federal Dolores Núñez consideró que la petición de España Mora resultaba improcedente pues reclamaba la orden de aprehensión y no su vinculación a proceso y por tanto no había motivo para revertir su detención. Al actualizarse la causal de improcedencia lo que sigue es sobreseer en el presente juicio de garantías. La causal de improcedencia mencionada, resulta notoria, manifiesta e indudable, y la misma no puede desvirtuarse con ningún otro elemento de prueba, por lo tanto se deja sin efectos la misma”, señala el acuerdo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la capital del país. CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal de la Ciudad de México desechó la tarde del viernes una de las demandas de amparo presentadas por Fabián España, acusado de ser uno de los agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara y quien buscaba congelar cualquier orden de aprehensión girada en su contra.De esta forma la juzgadora federal Dolores Núñez consideró que la petición de España Mora resultaba improcedente pues reclamaba la orden de aprehensión y no su vinculación a proceso y por tanto no había motivo para revertir su detención. Actualmente Fabián España se encuentra sujeto a la jurisdicción del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, con motivo de la vinculación a proceso que se dictó en su contra por los ilícitos de lesiones dolosas.

La madrugada del pasado 17 de enero Juez Federal descartó que el procesado tuviera derecho a fianza, por lo que deberá continuar con su proceso penal mientras se encuentra en el penal de Neza-Bordo.



Tras deslindar a España Moya del delito de daño a propiedad, el juzgador determinó un periodo de al menos 90 días de prisión preventiva en lo que las autoridades ministeriales concluyen las indagatorias para presentarles en el juicio.



El pasado 11 de diciembre en los alrededores de la carretera Toluca-México, a la altura de la avenida las Torres, la senadora Ana Guevara fue víctima de una agresión a golpes mientras viajaba a bordo de su motocicleta en compañía de una amiga. Tras las primeras indagatoria de identificó a Fabián España como su agresor.



