Desechan diputados iniciativa para Ley Federal de Pirotecnia

El PRI ha insistido en la regulación en materia de pirotecnia y su valor artesanal, pero la Cámara no ha aceptado la creación de una Ley Federal de Pirotecnia por dos motivos: que el Congreso no tiene facultades para expedir un ordenamiento de este tipo o simplemente deja transcurrir el plazo legal para la elaboración del dictamen y desecha las propuestas.



Bajo estos dos motivos se ha frenado la creación de la ley que incluya permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional; la clasificación de los productos, las medidas de protección en las fábricas, talleres y mercados, así como sanciones para quien incumpla las normas.



En el 2012, el diputado del PRI, Héctor Ramírez Guevara, planteó la expedición de esta ley para que los artesanos e industriales fortalecieran las relaciones con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y que hubiera requisitos para solicitar permisos de almacenamiento, transportación, venta, producción y fabricación de juegos pirotécnicos, pues entonces se calculaban 40 mil giros clandestinos en la materia que operan en el país.



Incluso planteó la creación del Instituto Nacional de la Pirotecnia como un organismo desconcentrado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su propuesta fue apoyada por legisladores del PRD.



Mientras que, en el 2004, el entonces diputado Jesús Morales Flores, propuso una reforma constitucional para darle la facultad al Congreso de la Unión de legislar en esta materia y crear una ley federal.



En el 2003, Jorge Leonel Sandoval, del PRI, también planteó la expedición de esta ley en la concurrencia de la Federación, entidades y municipios. La Cámara de Diputados tiene registro de iniciativas al respecto desde 1999.



Apenas el 20 de diciembre pasado, justo el día de la explosión del mercado de San Pablito, Tultepec, senadores del PRI enlistaron en la Gaceta de la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que impulsen, amplíen o fortalezcan campañas de prevención y concientización encaminadas a evitar la utilización de pirotecnia, a fin de prevenir accidentes y quemaduras durante la temporada decembrinas.



Argumentaron que en México, cada año es común conocer de accidentes por quemaduras debido al uso de pirotecnia en esta temporada y tan sólo en los festejos con motivo de Navidad y fin de año, los siniestros de este tipo presentan un incremento de hasta 30 por ciento; además, la mitad de las lesiones por pirotecnia se presenta en detrimento de menores de 15 años.



Ayer, el diputado Armando Soto Espino, del PRD, urgió a revisar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de evitar otro accidente como el de Tultepec y resaltó que de enero de 2014 a julio de 2015 hubo 41 accidentes con material pirotécnico en el país. Las lesiones más comunes que se presentan son: en dedos (30 por ciento), ojos (28 por ciento) y en cara y cabeza (15 por ciento).



