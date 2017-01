Desmiente la SSZ brote de brucelosis Alejandro Castañeda

José Manuel Saucedo Almaraz, epidemiólogo de la Jurisdicción 4 Sanitaria, explicó que en todo 2016 se presentaron en total solamente seis casos de brucelosis en Río Grande, Juan Aldama y Miguel Auza.



Sobre ellos, dijo, fueron aislados y no representaron un riesgo de brote ya que no tienen relación uno con otro. A pesar de esto informó que la región del estado de Zacatecas donde se presentan más casos de brucelosis es la de Juan Aldama y Miguel Auza.



Mencionó que en el 2015 se registraron dos brotes de la enfermedad que se reflejaron en 33 casos en humanos, mismos que fueron atendidos a tiempo con esfuerzos del Sector Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de los propios ganaderos para así evitar que se susciten nuevos casos.



“Si no se hierve la leche de cabra, si se consume el queso que llaman ‘bollo’ y que se vende en los mercados o en plena calle que no tiene una etiqueta de pasteurizado, se corre riesgo de contraer brucelosis”, comentó y agregó que también se puede contraer la enfermedad por convivir con animales infectados, ya que se respiran las esporas contaminadas.



Agregó que el tratamiento para controlar y curar la brucelosis es gratuito e invitó a las personas a tomar medidas precautorias y revisar los sellos de pasteurización de los productos que consumen.



gente@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- Autoridades de la Jurisdicción 4 de los Servicios de Salud de Zacatecas desmintieron un supuesto brote de brucelosis en la región.

