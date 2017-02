Despierta Mineros, golea 6-0 a Titanes en Segunda División Yair Villalpando

(Yair Villalpando ) Mineros despertó a la ofensiva y se llevó su primera victoria del torneo tras derrotar en casa por goleada de 6-0 a los Titanes de Saltillo dentro dela jornada 8 del Clausura 2017 de la Liga Premier de Ascenso de la Segunda División sobre el Estadio Francisco Villa.



Los visitantes llegaron en una compleja situación pues la mayoría de los jugadores de Titanes no han recibido su pago en varios meses, “ninguna persona que nos dedicamos al futbol quisiera estar en sus zapatos y antes que nada quiero felicitarlos por el carácter de salir adelante, venir a jugar un partido con todos los problemas que tienen”, expresó el timonel zacatecano, Cristian Flores.



El duelo enfrentaba a los dos últimos lugares de la tabla general por lo que era vital que Zacatecas hiciera valer su condición de local para sumar 3 unidades. La oncena local abrió el marcador apenas al minuto 12 con anotación de Fernando Villalpando Domínguez. El 2-0 fue obra de Emilio Jiménez, tanteador con el que llegó el silbatazo de medio tiempo.



Ya en la parte complementaria el 3-0 llegó al minuto 65 por conducto de Derian Salcido; la cuenta se incrementó gracias al experimentado Heriberto Aguayo al 72 de tiempo corrido quien entró al área chica y definió raso ante la salida del cancerbero rival para el 4-0.



Dicen que no hay quinto malo y Mineros realizó la manita de goles al 82´con un tanto de Emmanuel Iglesias. El último gol fue obra Cristian Cisneros ya en la parte agregada tras meter un buen trallazo que se anidó en el fondo de las redes para el 6-0 definitivo. Con este resultados Mineros llegó apenas a 5 unidades y la próxima jornada se medirá de visita ante el Santos Laguna.



