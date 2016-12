Destaca edil el trabajo del cabildo en Ojocaliente Guadalupe Gallegos

Afirmó que se trabaja sin distinción de colores en el bienestar y por un mejor porvenir de la población.



“Me siento afortunado de que el cabildo tenga una excelente comunicación sin importar las diferentes fracciones que lo integran. Estamos con el compromiso de respaldar a la gente de Ojocaliente”, expresó.



Aunque destacó la labor que realiza en favor del municipio, el alcalde Humberto Rincón García, el exdirector de Obras Públicas lamentó las condiciones en las que se recibió el gobierno.



“Fue triste recibir una administración no en las condiciones más adecuadas, por lo que nosotros como regidores compartimos el compromiso y lo respaldamos”, dijo.



Además consideró que es difícil llegar a trabajar en el último trimestre del año, pues no es la condición más idónea y confió en que el próximo año haya una mejor situación que permita concretar los proyectos del munícipe.



