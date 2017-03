Destaca el obispo papel de la mujer dentro de la Iglesia Daniel Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Después de oficiar la primera misa dominical de cuaresma, el dirigente religioso dijo también que el papel de ellas es igual de importante que el de todo cristiano que esté interesado en seguir a Dios.



Respecto a los feminicidios acontecidos en el estado la semana pasada, Noriega Barceló hizo una invitación a la sociedad a sensibilizarse en cuanto a estos temas y a no verlos como algo común, “Es lamentable que en vísperas del Día Internacional de la Mujer estos sucesos azoten nuestra entidad”.



En cuanto al próximo Festival Cultural Zacatecas dijo que ya se tuvo una reunión con las autoridades pertinentes para hacer efectivas las medidas que salvaguarden el orden de las misas, pero principalmente conservar el aspecto físico de la Catedral Basílica.



Habló en torno al proyecto Pastoral Familiar y añadió que el Movmiento Familiar Cristiano, así como Encuentros Matrimoniales son dos instituciones interesadas en preservar el entorno de la familia.



Se han planteado tres grandes desafíos, el primero es esclarecer la identidad de la familia, el segundo, resolver el problema de la desintegración familiar y el último es plantear todo lo que rodea las nuevas formas de familia que están emergiendo.

Respecto a la postura de la Iglesia en cuento a los nuevos modelos de familias, afirmó que no se juzgaran y que al contrario habrá, como siempre, atención y acompañamiento.



gente@imagenzac.com.mx El obispo Sigifredo Noriega Barceló aseguró que un gran porcentaje de la fe que se transmite en nuestro país es gracias a la labor de las mujeres dentro de la Iglesia.Después de oficiar la primera misa dominical de cuaresma, el dirigente religioso dijo también que el papel de ellas es igual de importante que el de todo cristiano que esté interesado en seguir a Dios.Respecto a los feminicidios acontecidos en el estado la semana pasada, Noriega Barceló hizo una invitación a la sociedad a sensibilizarse en cuanto a estos temas y a no verlos como algo común, “Es lamentable que en vísperas del Día Internacional de la Mujer estos sucesos azoten nuestra entidad”.En cuanto al próximo Festival Cultural Zacatecas dijo que ya se tuvo una reunión con las autoridades pertinentes para hacer efectivas las medidas que salvaguarden el orden de las misas, pero principalmente conservar el aspecto físico de la Catedral Basílica.Habló en torno al proyecto Pastoral Familiar y añadió que el Movmiento Familiar Cristiano, así como Encuentros Matrimoniales son dos instituciones interesadas en preservar el entorno de la familia.Se han planteado tres grandes desafíos, el primero es esclarecer la identidad de la familia, el segundo, resolver el problema de la desintegración familiar y el último es plantear todo lo que rodea las nuevas formas de familia que están emergiendo.Respecto a la postura de la Iglesia en cuento a los nuevos modelos de familias, afirmó que no se juzgaran y que al contrario habrá, como siempre, atención y acompañamiento. Agregar a favoritos obispo de zacatecas

día internacional de la mujer

zacatecas

sigifredo noriega barceló