Destacan en el PRI compromiso con la equidad de género Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



“En el PRI estamos comprometidos con la inclusión y el respeto entre los géneros; hoy le apostamos a las condiciones igualitarias entre hombres y mujeres; hoy le apostamos a que el trabajo que se realiza por igual, se recompense con un salario justo y equitativo”, expresó el dirigente estatal priista.



Agregó que “la igualdad que en Zacatecas queremos, es mucho más que un derecho; queremos que sea un hecho. La igualdad entre géneros no debe ser tema de moda ni de mercadotecnia, es un asunto de equidad, es un asunto de vida”.



“Reitero, nuestro compromiso en el PRI es con las mujeres. No más discriminación, sí a la inclusión, sí a más y mejores espacios dignos para hombres y mujeres, sí a la equidad”, añadió Luévano Ruiz.



El dirigente del tricolor en el estado destacó también que el PRI le apuesta a la familia, a la integración de un tejido social sólido, con bases firmes sustentadas en valores; en ello las mujeres desempeñan un papel trascendente. Y lo hacen tanto desde el hogar como en el ámbito profesional.



“En ustedes se radica el triunfo de cualquier proyecto porque tienen calidad moral, realizan un trabajo incansable e invariablemente mantienen su compromiso con Zacatecas”, dijo a las cientos de mujeres asistentes al evento organizado por el Organismo de Mujeres Priístas.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Roberto Luévano Ruiz, aseguró que en este instituto político se tiene un verdadero compromiso con la inclusión y el respeto a los géneros; lo anterior dentro del evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Organismo de Mujeres Priistas.“En el PRI estamos comprometidos con la inclusión y el respeto entre los géneros; hoy le apostamos a las condiciones igualitarias entre hombres y mujeres; hoy le apostamos a que el trabajo que se realiza por igual, se recompense con un salario justo y equitativo”, expresó el dirigente estatal priista.Agregó que “la igualdad que en Zacatecas queremos, es mucho más que un derecho; queremos que sea un hecho. La igualdad entre géneros no debe ser tema de moda ni de mercadotecnia, es un asunto de equidad, es un asunto de vida”.“Reitero, nuestro compromiso en el PRI es con las mujeres. No más discriminación, sí a la inclusión, sí a más y mejores espacios dignos para hombres y mujeres, sí a la equidad”, añadió Luévano Ruiz.El dirigente del tricolor en el estado destacó también que el PRI le apuesta a la familia, a la integración de un tejido social sólido, con bases firmes sustentadas en valores; en ello las mujeres desempeñan un papel trascendente. Y lo hacen tanto desde el hogar como en el ámbito profesional.“En ustedes se radica el triunfo de cualquier proyecto porque tienen calidad moral, realizan un trabajo incansable e invariablemente mantienen su compromiso con Zacatecas”, dijo a las cientos de mujeres asistentes al evento organizado por el Organismo de Mujeres Priístas. Agregar a favoritos pri

compromiso

equidad de género

zacatecas