Destapa la ASF anomalías en fondo cultural Excélsior

Recursos no devengados pero tampoco reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como dinero transferido a otras cuentas bancarias generaron en 2015 un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 288 millones de pesos.



De la muestra tomada por la ASF, 16 entidades federativas y 12 municipios y demarcaciones incurrieron en el posible daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.



La entidad que se presume dañó más al erario es el Estado de México, con 128 millones 181 mil 269 pesos no devengados en el 2015, pero tampoco reintegrados a la Tesorería de Federación, además de 49 millones 975 mil 850 pesos que fueron transferidos.



Baja California no devengó 20 millones 31 mil 576 pesos; la Ciudad de México, 18 millones 757 mil 486 pesos, y Yucatán, 15 millones 138 mil 639 pesos.



Cinco entidades depositaron a otras cuentas: Estado de México (49 millones 975 mil 850 pesos), Coahuila (14 millones 118 mil 730), Michoacán (4 millones 180 mil 49 pesos), Veracruz (3 millones 296 mil 700 pesos) y Nuevo León (134 mil 430.72 pesos).



Además, el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, es el que pudo haber causado más daño al erario con 2 millones 7 mil 113.87 pesos por la falta de aplicación de los recursos, además de 3 millones 884 mil 930.21 pesos más intereses generados por la transferencia temporal del dinero.



Otras localidades con irregularidades fueron la delegación Iztacalco y Miguel Hidalgo; los municipios hidalguenses de Altajayucan, Mineral del Chico, Molango de Escamilla, Pacula, Mineral de Reforma, Tepeapulco, Tulancingo de Bravo y Yahualica; y Xocchel, Yucatán. Aún tienen tiempo para hacer los reintegros o comprobar los gastos.



