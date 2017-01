Destina CONAFOR recursos para proyectos forestales encabezados por mujeres Redacción

Se destinarán hasta 2 millones de pesos por proyecto en un esquema denominado Proyectos productivos forestales para mujeres.



El gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Luis Gerardo Reyes Rodríguez explicó los apoyos podrán ser entregados a empresas forestales comunitarias o privadas con fines de lucro, integradas por mujeres o que planteen proyectos cuya ejecución sea operada por mujeres.



Mediante un comunicado se dio a conocer que durante la distribución de los apoyos en años anteriores, la CONAFOR ya daba prioridad a pueblos indígenas, jóvenes y mujeres, no obstante, no existía un concepto de apoyo específico.



Se dio a conocer también que en Zacatecas, existen diversos grupos de mujeres que pueden ser susceptibles de este apoyo, ya que su actividad se centra en el aprovechamiento de plantas medicinales o especies forestales con las que elaboran artesanías, veladoras, productos de belleza y limpieza, entre otros.



La CONAFOR en Zacatecas realizará seis foros regionales de difusión y divulgación de las Reglas de Operación del PRONAFOR 2017 para explicar a la población elegible los apoyos a los que pueden acceder.



Los foros se llevarán a cabo en Guadalupe, Valparaíso, Tepechitlán, Pinos y Concepción del Oro, donde se darán detalles sobre los componentes que integran el PRONAFOR 2017: Estudios y Proyectos; Gobernanza y Desarrollo de Capacidades; Restauración Forestal y Reconversión Productiva; Silvicultura, Abasto y Transformación; Servicios Ambientales; y, Plantaciones Forestales Comerciales.





