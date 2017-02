Destinan 38.5 millones de pesos para 63 jubilados del Cobaez Alejandro Castañeda

Los pensionados reciben diferentes montos, pero si la entrega fuera de forma equitativa cada uno de los 63 pensionados del Cobaez recibiría 603 mil 174 pesos al año y por mes 50 mil 264 pesos.



Este año al instituto se le asignó un presupuesto de 815 millones de pesos destinado a pensiones y jubilaciones, de lo que el subsistema de educación Cobaez recibe 38 millones 524 mil pesos.



Juan Antonio Ruiz García, director de prestaciones económicas del Issstezac, dijo a Imagen que estas cantidades no representan un riesgo para la dependencia, ya que el sistema es solidario.



“En un sistema solidario como es el nuestro, todos aportamos a una gran bolsa y a través de esa bolsa vamos pensionando”, manifestó.



Afirmó que por el sistema solidario bajo el que se rige el Issstezac no existe riesgo de que no haya fondos para pagar esas pensiones, por lo que el pago de las prestaciones a tiempo está garantizado. “Las pensiones se actualizan año con año, son dinámicas, y se actualizan de acuerdo a la dinámica del trabajador en activo”, expresó.



De igual forma mencionó que no todos los trabajadores cotizan de la misma manera por los conceptos de cotización, los cuales desde el 2000 han cambiado cuando solo eran 12 conceptos, en la actualidad son 32 por las modificaciones a la ley de educación.



“No podemos equiparar en el transcurso de estos 17 años los conceptos de cotización porque se han venido modificando a lo largo del tiempo, pero todos cotizan de manera correcta”, aseguró el funcionario.



