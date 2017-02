Destituyen a director de Seguridad Pública de Río Grande Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Alejandro Castañeda)



Desacuerdo a los lineamientos de seguridad pública del gobierno del estado, los titulares de las direcciones de seguridad pública deberán estar acreditados y certificados, por lo que los regidores tuvieron que acatar la deposición y así evitar caer en la ilegalidad, así lo dio a conocer Sergio García Castañeda, secretario del R. Ayuntamiento, vía telefónica.



Por su parte el hoy exdirecor de seguridad pública Gaspar Monroy en entrevista para IMAGEN señaló que “el secretario de gobierno hace mención a varios artículos, y yo conozco las leyes de lo que es el consejo de seguridad pública y en donde todos bebemos pasar por examen de control y confianza, y les hago saber a los regidores que el día 7 de octubre del 2016 yo mande mi solicitud, y ahora ellos me dicen que tienen un resultado de un examen donde no aprobé pero es con fecha del 2010 y nosotros tenemos entendido que tiene una vigencia de dos años cada examen y de eso ya pasaron 7 años y por eso estoy solicitando que se me vuelva a evaluar”.



En este sentido hizo un llamado a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Nancy Espinoza Medina, para que se le dé la oportunidad de realizar el examen y que no se le siga bloqueando como lo han hecho a raíz de su salida de la policía preventiva estatal.



Destaco también que se siente muy satisfecho del trabajo que desempeño en favor de los riograndenses a pesar de no ser originario de este municipio, “yo vine a trabajar en favor de la gente y no a servirme de la gente como lo quieren volver hacer ya que se dice que mi lugar lo ocupara un familiar del secretario de gobierno y es que a Río Grande no lo han dejado crecer los políticos de siempre”.



Explico “yo sé que en base a las leyes del consejo de seguridad pública no puede ser Director, pero si el presidente municipal quisiera me puede nombrar como encargado como lo hacen en otros municipios, los regidores muestran su respaldo a mi persona, ya que saben que Sergio García, no es ni político ni asesor y está llevando a esta administración por su ineptitud al fracaso”.



Agregó que todos los problemas que ha tenido han sido un complot orquestado desde el interior de la secretaria de gobierno “y es que Sergio García en una ocasión cito a los delegados municipales y los incito para que hablaran mal de mí, pero su sorpresa fue que no lo hicieron ya que siempre se trabajó con los delegado hombro con hombro y siempre hicimos las cosas bien”.



Cabe destacar que IMAGEN al término de la reunión de cabildo que se llevó a puerta cerrada, solicitó al alcalde Julio Ramírez los pormenores de la reunión y en qué términos se dio la baja de su director de seguridad pública, se negó rotundamente afirmado que los medios de comunicación no son serios.



Finalmente hay que informar que la reunión se dio con tan solo diez regidores y el alcalde, pues no estuvieron presentes la síndico municipal y cuatro ediles de diferentes fracciones partidistas, dándose una votación de seis votos en contra de Gaspar Monroy y cinco en su favor, quedando desde ese momento fuera de la corporación.



Ayuntamiento no ha notificado destitución de Gaspar Monroy



RÍO GRANDE.- Gaspar Monroy Romero, afirmó que no ha sido notificado por el ayuntamiento sobre su destitución como director de Seguridad Pública y esta mañana hizo la entrega de nuevos uniformes y equipamiento.



Dijo tener conocimiento de la decisión tomada la noche de ayer en la sesión extraordinaria de cabildo y precisó que se trató de un plan político para hacerlo a un lado orquestado por el secretario de gobierno Sergio García.



Monroy Romero, puntualizó que su contrato terminó el 15 de enero, pero no le hicieron saber de manera oficial si continuaba al frente del Departamento de Seguridad Pública, por lo que siguió con los trabajos como director.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- RÍO GRANDE, ZAC.- En reunión extraordinaria de cabildo y a puerta cerrada los regidores por mayoría decidieron cesar al director de seguridad pública Gaspar Monroy Romero, por no cumplir con la certificación de control y confianza.Desacuerdo a los lineamientos de seguridad pública del gobierno del estado, los titulares de las direcciones de seguridad pública deberán estar acreditados y certificados, por lo que los regidores tuvieron que acatar la deposición y así evitar caer en la ilegalidad, así lo dio a conocer Sergio García Castañeda, secretario del R. Ayuntamiento, vía telefónica.Por su parte el hoy exdirecor de seguridad pública Gaspar Monroy en entrevista para IMAGEN señaló que “el secretario de gobierno hace mención a varios artículos, y yo conozco las leyes de lo que es el consejo de seguridad pública y en donde todos bebemos pasar por examen de control y confianza, y les hago saber a los regidores que el día 7 de octubre del 2016 yo mande mi solicitud, y ahora ellos me dicen que tienen un resultado de un examen donde no aprobé pero es con fecha del 2010 y nosotros tenemos entendido que tiene una vigencia de dos años cada examen y de eso ya pasaron 7 años y por eso estoy solicitando que se me vuelva a evaluar”.En este sentido hizo un llamado a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública Nancy Espinoza Medina, para que se le dé la oportunidad de realizar el examen y que no se le siga bloqueando como lo han hecho a raíz de su salida de la policía preventiva estatal.Destaco también que se siente muy satisfecho del trabajo que desempeño en favor de los riograndenses a pesar de no ser originario de este municipio, “yo vine a trabajar en favor de la gente y no a servirme de la gente como lo quieren volver hacer ya que se dice que mi lugar lo ocupara un familiar del secretario de gobierno y es que a Río Grande no lo han dejado crecer los políticos de siempre”.Explico “yo sé que en base a las leyes del consejo de seguridad pública no puede ser Director, pero si el presidente municipal quisiera me puede nombrar como encargado como lo hacen en otros municipios, los regidores muestran su respaldo a mi persona, ya que saben que Sergio García, no es ni político ni asesor y está llevando a esta administración por su ineptitud al fracaso”.Agregó que todos los problemas que ha tenido han sido un complot orquestado desde el interior de la secretaria de gobierno “y es que Sergio García en una ocasión cito a los delegados municipales y los incito para que hablaran mal de mí, pero su sorpresa fue que no lo hicieron ya que siempre se trabajó con los delegado hombro con hombro y siempre hicimos las cosas bien”.Cabe destacar que IMAGEN al término de la reunión de cabildo que se llevó a puerta cerrada, solicitó al alcalde Julio Ramírez los pormenores de la reunión y en qué términos se dio la baja de su director de seguridad pública, se negó rotundamente afirmado que los medios de comunicación no son serios.Finalmente hay que informar que la reunión se dio con tan solo diez regidores y el alcalde, pues no estuvieron presentes la síndico municipal y cuatro ediles de diferentes fracciones partidistas, dándose una votación de seis votos en contra de Gaspar Monroy y cinco en su favor, quedando desde ese momento fuera de la corporación.RÍO GRANDE.- Gaspar Monroy Romero, afirmó que no ha sido notificado por el ayuntamiento sobre su destitución como director de Seguridad Pública y esta mañana hizo la entrega de nuevos uniformes y equipamiento.Dijo tener conocimiento de la decisión tomada la noche de ayer en la sesión extraordinaria de cabildo y precisó que se trató de un plan político para hacerlo a un lado orquestado por el secretario de gobierno Sergio García.Monroy Romero, puntualizó que su contrato terminó el 15 de enero, pero no le hicieron saber de manera oficial si continuaba al frente del Departamento de Seguridad Pública, por lo que siguió con los trabajos como director. Agregar a favoritos seguridad pública

río grande

gaspar monroy

exámenes de control y confianza