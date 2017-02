Destituyen a María Guadalupe Álvarez, directora de la Casa Hogar del DIF Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Derivado de una investigación especial realizada por la CDHEZ a la Casa Hogar dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por denuncias públicas de presunto maltrato a los niños que ahí se albergan, el mandatario conoció este fin de semana el informe final y determinó atender en lo inmediato la recomendación.



Explicó que según el dictamen de la Comisión no hay violencia en la Casa Hogar por parte de la ex directora; sin embargo, sí hubo omisiones y, en ese sentido, respetará su palabra de aceptar la recomendación en la que se pide la remoción de la funcionaria pública y del psicólogo -insistió-, no por actos violentos, pero sí por omisiones.



El Gobernador Tello refirió que según el informe del órgano autónomo encargado de velar por los derechos humanos, la ex directora adoptó a un niño y esto generó rispidez con los otros menores de edad, además de que hubo lamentables expresiones de parte de la servidora pública y, por ende, su administración debió ser muy sensible.



Tras la decisión de hacer cambios, el Gobernador Tello este mismo fin de semana nombró directora de la Casa Hogar a Sofía Saenz Navarro, quien fungía como coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas (Caviz).



Respecto de las seis recomendaciones emitidas por la CDHEZ, el titular del Ejecutivo dijo que todas serán atendidas; es decir, ya se trabaja también en la elaboración de una reglamentación interna de la Casa Hogar, se enviarán médicos y especialistas para atender a niños con alguna discapacidad y otras acciones.



redaccion@imagenzac.com.mx El Gobernador Alejandro Tello aceptó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y, en consecuencia, removió a quien fuera la directora de la Casa Hogar, María Guadalupe Álvarez García, y al psicólogo adscrito al albergue.Derivado de una investigación especial realizada por la CDHEZ a la Casa Hogar dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por denuncias públicas de presunto maltrato a los niños que ahí se albergan, el mandatario conoció este fin de semana el informe final y determinó atender en lo inmediato la recomendación.Explicó que según el dictamen de la Comisión no hay violencia en la Casa Hogar por parte de la ex directora; sin embargo, sí hubo omisiones y, en ese sentido, respetará su palabra de aceptar la recomendación en la que se pide la remoción de la funcionaria pública y del psicólogo -insistió-, no por actos violentos, pero sí por omisiones.El Gobernador Tello refirió que según el informe del órgano autónomo encargado de velar por los derechos humanos, la ex directora adoptó a un niño y esto generó rispidez con los otros menores de edad, además de que hubo lamentables expresiones de parte de la servidora pública y, por ende, su administración debió ser muy sensible.Tras la decisión de hacer cambios, el Gobernador Tello este mismo fin de semana nombró directora de la Casa Hogar a Sofía Saenz Navarro, quien fungía como coordinadora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas (Caviz).Respecto de las seis recomendaciones emitidas por la CDHEZ, el titular del Ejecutivo dijo que todas serán atendidas; es decir, ya se trabaja también en la elaboración de una reglamentación interna de la Casa Hogar, se enviarán médicos y especialistas para atender a niños con alguna discapacidad y otras acciones. Agregar a favoritos destituyen

casa hogar

tello

gobierno