Detectan 2 casos de prostitución en adolescentes; podrían llegar a 40

París Lezama, de la Asociación Pozo de Vida, explicó que los casos eran previos a su llegada a El Mineral y a ellos les tocó identificarlos y darles seguimiento.



Expuso que las jóvenes de 13 y 15 años son originarias de la cabecera municipal y no se prostituyen en la escuela, “lo hacen en su tiempo libre”.



“Lo que vamos a hacer es empoderar a las familias para que reciban atención, primero tenemos que quitar el problema de las drogas, para después hacer el trabajo social”, comentó.



Aseguró que hay disposición de las autoridades y de “todo mundo para hacer frente a esta situación”.



Aunque la situación puede ser peor, pues según Lezama, de acuerdo con la ONU, por cada caso que se denuncia, hay 20 que no.



Pozo de Vida, dijo, es una asociación que se dedica a combatir la trata de personas y su interés en Zacatecas y Fresnillo se dio luego de leer una nota en la que se informaba que las estudiantes de secundaria en Zacatecas se prostituían, aunque no identificaron casos ni en Guadalupe ni Zacatecas.



Para poder trabajar en el tema se unieron con Interludio, quien fue el enlace entre ellos y las autoridades.



Para evitar la trata, la gente de pozo de vida acudió a diversas secundarias en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo donde habló a los jóvenes sobre lo que es la trata, cómo es la mecánica, qué hacen, cómo las explotan y la medida de precaución.



Para hacer más conciencia, mediante lentes de realidad virtual se les expuso la historia de ocho menores que fueron víctimas de explotación sexual.



“Los jóvenes estuvieron muy receptivos y abiertos a la dinámica”, aseguró Lezama.



Agregó que tanto Pozo de Vida como Interludio están a favor de la igualdad y a eso obedece este tipo de campañas.



También mencionó que trabajan de la mano con la fiscalía y han estado en varios operativos sirviendo como puente entre las víctimas y la fiscalía.



