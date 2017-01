Detectan 500 tomas irregulares en Trancoso Arely Regalado

El Sistema de Agua Potable del municipio suspenderá el servicio a los usuarios morosos.

TRANCOSO.- El Sistema de Agua Potable del municipio ha detectado alrededor de 500 tomas irregulares, por lo que se tomarán cartas en el asunto para obligar a los usuarios a pagar por el servicio.



La tesorera municipal, María de Jesús Estrada, reconoció el grave problema que esto representa, debido a que el sistema abastece y cubre los gastos de su operación, la energía eléctrica y el mantenimiento, pese a que se tiene una alta morosidad e importante número de tomas irregulares.



Dijo que a los usuarios que no paguen se les cortará el servicio, ya que es la única manera para que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones del pago, aunque está consciente de que la medida causará molestia entre la población.



Lamentó que no exista un hábito de pago de este servicio e incluso hay quienes tienen hasta 15 años sin pagar por el consumo.



Expuso que únicamente se recoleta una tercera parte del costo del gasto energéticos para el pozo potable y dos sistemas de rebombeo, además que el recibo que se paga cada mes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es por hasta 500 mil pesos, una cifra alta, en comparación a lo que se reúne al mes que es de 120 mil pesos.





