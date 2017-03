Detectan cuatro casos de influenza AH1N1 Marcela Espino

El área de Epidemiología solicita a los directores de escuelas y centros de trabajo se acerquen para emitir recomendaciones que permitan disminuir los riesgos.



Miguel Enciso Salinas, coordinador del Departamento de Epidemiología, explicó que hasta la semana pasada, tuvo el reporte de cuatro casos, de los cuáles tres se confirmaron en el Hospital General de Fresnillo y el cuarto en el centro de salud.



Expuso que pese a la presencia de este padecimiento, no hay una alerta, pero es necesario que la población tome medidas de prevención al respecto.



Afirmó que derivado de que se trata de la temporada con mayor presencia de infecciones respiratorias agudas y de influenza, se considera normal la aparición de los casos.



Sin embargo, insistió que la población debe estar atenta ante la posibilidad de que aparezcan más personas enfermas y más en el caso de aquellos que no asistieron a vacunarse.



Recordó que la temporada de vacunación inició en octubre, pero hay personas que no asistieron al llamado, pese a que se encuentran en grupos de vulnerabilidad.



