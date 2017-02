Detectan desvío de 234 mdp en Senado; destinó más dinero a bancadas Excélsior

Respuesta. La ASF recomendó al Senado que recursos de la partida extraordinaria solicitada a la SHCP se destinaran a los rubros para los que fueron programados; autoridades de la Cámara alta aseguran que la observación ya fue aplicada.



Además, detectó que el Senado obtuvo 33 millones 524 mil 600 pesos de ingresos excedentes, que inicialmente los transfirió a diversas partidas de gasto, que “posteriormente sufrieron reducciones con el fin de transferir una parte de los recursos a la partida 39903 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, la cual, a su vez, tuvo ampliaciones netas por 84 millones 91 mil 700 pesos”.



Excélsior posee el detalle de la auditoría aplicada por la ASF a la Cuenta Pública 2015 del Senado, en la cual detalla los programas que debían recibir dinero, por la solicitud hecha a la Secretaría de Hacienda, y el destino que finalmente tuvieron.



Cuando la ASF solicitó explicaciones, el Senado le respondió que “la asignación de su presupuesto se lleva a cabo con base en sus necesidades, y su ejercicio en función de la autonomía con que cuenta la Cámara de Senadores”.



La Auditoría emitió la recomendación 15-0-01200-02-003-01-001, para que el Senado realizara “las acciones necesarias para fortalecer sus procesos de presupuestación de los recursos que requerirá durante el ejercicio, y para que éstos se apliquen y ejerzan efectivamente en las necesidades de gasto para las que fueron programados”.



De acuerdo con la información proporcionada a Excélsior por autoridades del Senado, estos movimientos de dinero no pueden ser considerados como un desvío de recursos, sino movimientos necesarios para cubrir compromisos ya adquiridos; que la observación de la ASF ya fue aplicada y esta práctica no se registró ya en la Cuenta Pública 2016, que cerró hace ocho semanas.



La ASF relata que en julio de 2015 —año en que el Senado asumió un compromiso público de austeridad—, el Senado solicitó a la SHCP una partida extra de 249 millones de pesos, para lo cual se firmó un convenio, dado que esos recursos provinieron del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año.



El convenio estableció que ese dinero se iba a canalizar a 16 partidas, entre las que destacan Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos y Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos.



“De los 249 millones de pesos, 94.3%, 234 millones 710 mil 600 pesos, se erogó en partidas de gasto que no estaban consideradas en el mencionado convenio celebrado con la SHCP, los cuales se destinaron para cubrir el gasto de la Cámara de Senadores” en otras 32 partidas, como Asignaciones a los Grupos Parlamentarios y Aguinaldo y Gratificaciones de Fin de año, entre otras.



Destino En julio de 2015, el Senado solicitó a la SHCP una partida extraordiaria por 249 millones de pesos.

Esos recursos se canalizarían a 16 partidas.

A Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos se destinarían 89 millones de pesos.

Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos recibiría 67 millones de pesos.

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración, 46 millones 200 mil pesos.

Para Refacciones y Accesorios para el Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones se destinarían 28 millones 400 mil pesos; el resto de los recursos iría a otras 12 partidas.

Sin embargo, 94.3% de esos 249 millones de pesos, se erogó en otras 32 partidas que no estaban consideradas.

Destaca la partida de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, a la que se destinaron 50 millones 200 mil pesos.

En tanto, 25 millones 87 mil 100 pesos se transfirieron a la partida de Aguinaldo y Gratificaciones de Fin de año.

Otros 45 millones 603 mil pesos fueron para Honorarios; y para Otras Prestaciones fueron 24 millones 522 mil pesos, entre otros destinos.



