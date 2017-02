Detectan fuga de gas en guardería universitaria; regresan a los niños Noé Marín

Este lunes, 40 niños que reciben atención en la Casa Universitaria de la Niñez, no fueron recibidos debido a que el personal del lugar detectó una fuga en la tubería del gas.



Brenda Montes, subcoordinadora de la guardería, dijo que, antes de recibir a los niños, detectaron un fuerte olor a gas que se desprendía de la tubería y decidieron regresarlos para evitar incidentes mayores.



“Nos percatamos de que había un olor fuerte a gas y mejor decidimos suspender el servicio para no arriesgar a los niños”, dijo.



Explicó que inmediatamente llamaron al personal de mantenimiento para que se revisaran el problema y detectaron una fuga en de gas, debido a que una conexión de la tubería no estaba bien sujetada.



Montes explicó que diariamente se brinda el servicio de guardería a 40 niños, hijos de estudiantes del campus, y prefirieron no arriesgar a los menores, ya que se tomaron medidas precautorias y se revisaron las condiciones de todas las instalaciones.



“Solo se tomaron medidas de prevención y se revisaron nuevamente las instalaciones para no poner en riegos a los niños de los estudiantes”, dijo.



Aseguró que no se encontraron más imperfectos y este caso no puso en peligro la vida de los niños, ya que la guardería tiene todas las medidas preventivas para asegurar su bienestar.



“contamos con todas las medidas de seguridad y prevención para salir de cualquier incidente con un saldo blanco y asegurar la integridad de los niños y, con eso, la tranquilidad de sus padres”, dijo.



La subcoordinadora de la guardería dijo que se trató de un incidente aislado y hoy se renovará el servicio.



