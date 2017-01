Detectan irregularidades en cinco obras Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El actual alcalde, Miguel Varela Pinedo, reportó las anomalías a la Auditoria Superior del Estado (ASE) para que fiscalice dichos proyectos.



El munícipe lamentó que las obras se hayan entregado al 100%, pese a que no están concluidas.

Otra de las irregularidades encontradas en dichos proyectos es que fueron adjudicadas directamente, cuando se tuvieron que otorgar mediante licitaciones.



Entre las obras inconclusas está un tanque elevado en la comunidad de Santa Gertrudis y se registraron dos pagos en un solo día, pese a que no se había inicado. La inversión que se destinó fue de 1.7 millones de pesos, explicó.



Varela Pinedo comentó también que se detectó una pavimentación de una de las calles principales, con un costo de tres millones de pesos, y de la que solo la mitad está completa.



Esta calles es la Atolinga y se aprecia que solo en 50% concluyeron los trabajos de construcción, pero en los documentos entregados a la actual administración se tiene como terminada.



Confió en que la ASE concluya con el procedimiento a la brevedad.



redaccion@imagenzac.com.mx TLALTENANGO.- En el municipio hay 5 obras públicas inconclusas que el expresidente municipal, Martín del Real, reportó como pagadas y terminadas.El actual alcalde, Miguel Varela Pinedo, reportó las anomalías a la Auditoria Superior del Estado (ASE) para que fiscalice dichos proyectos.El munícipe lamentó que las obras se hayan entregado al 100%, pese a que no están concluidas.Otra de las irregularidades encontradas en dichos proyectos es que fueron adjudicadas directamente, cuando se tuvieron que otorgar mediante licitaciones.Entre las obras inconclusas está un tanque elevado en la comunidad de Santa Gertrudis y se registraron dos pagos en un solo día, pese a que no se había inicado. La inversión que se destinó fue de 1.7 millones de pesos, explicó.Varela Pinedo comentó también que se detectó una pavimentación de una de las calles principales, con un costo de tres millones de pesos, y de la que solo la mitad está completa.Esta calles es la Atolinga y se aprecia que solo en 50% concluyeron los trabajos de construcción, pero en los documentos entregados a la actual administración se tiene como terminada.Confió en que la ASE concluya con el procedimiento a la brevedad. Agregar a favoritos tlaltenango

alcalde

ase

irregularidades

administración