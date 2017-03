Detención de Flavino, vinculada a fuga de Duarte: Yunes Excélsior

Flavino Ríos fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Veracruz cuando salía de su residencia en el fraccionamiento El Lago, de esta capital.



En breve entrevista, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que la detención de Ríos Alvarado fue derivada de una orden de aprehensión girada por un juez, por una denuncia presentada por la fuga de Javier Duarte de Ochoa en octubre de 2016.



“Tiene como origen una denuncia que se presentó, vinculada al uso de un helicóptero que fue proporcionado al exgobernador Javier Duarte de Ochoa para que se diera a la fuga. Ése fue un hecho conocido por todos y fue un hecho que transgrede a la ley”, señaló.



Dijo que la decisión de proceder está en el compromiso de no admitir impunidad, y recordó que por este motivo ya está en prisión el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, así como sometido a proceso el exdirector del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís. Además, hay órdenes de aprehensión en contra de numerosos exfuncionarios de la administración de Javier Duarte. “Y hay una demanda muy seria de toda la población, cada vez mayor por parte de la población, de detener a Javier Duarte y a todos quienes fueron cómplices del saqueo al estado de Veracruz que lo dejó en una situación de gravísima crisis”, señaló, al tiempo que sostuvo que han procedido con estricto apego a la ley.

También mencionó que ha tenido contacto con autoridades de la PGR y que ha sido informado de las investigaciones que se siguen para la captura del exgobernador Javier Duarte y que todo se ha llevado conforme a la ley.



Vía telefónica, Flavino Ríos concedió una entrevista en la que señaló que se defenderá en tribunales por esta acusación y se dijo inocente. Aseguró que lo habían detenido desde el sábado por la mañana y que consideró su detención una “caja china”.



Poco antes de las 11:00 de la mañana, Ríos fue ingresado a la Sala 2 de Juicios Orales en la comunidad Pacho Viejo.



Durante la audiencia, la juez Alma Aleida Sosa consideró que no se violaron los derechos del detenido y tras considerar que podría escapar dado su poder adquisitivo al haber ostentado varios cargos durante el servicio público de poco más de 30 años, le impuso prisión preventiva de un año y fijó audiencia para el próximo 18 de marzo.



CHOCAN OTRA VEZ YUNES Y AMLO



La detención del exmandatario interino Flavino Ríos confrontó al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.



El dirigente de Morena dijo que la captura de Ríos es “pura faramalla”. “Eso es pura faramalla, ustedes saben que Yunes acaba de apoyar , para que sea presidente municipal de Pánuco, al que fue contralor de Duarte”.

Al respecto, el gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes, negó las acusaciones: “No creo que nadie diga que es un show; es una acción seria de una autoridad que está comprometida a que no haya impunidad”.



Por su parte, el vicecoordinador de los diputados federales del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, celebró la detención del ex Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos. “Se tiene que ir al fondo del asunto sin importar personajes, y lo que cuenta aquí es que las investigaciones puedan concluirse”.



