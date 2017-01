Detener 'gasolinazo' implicaría cierre de escuelas, afirma EPN Excélsior

El presidente dijo que se hubieran tenido que cerrar escuelas debido a que no habría recursos para la nómina docente; condenó vandalismo y saqueos.

"En materia de educación prácticamente hubiésemos tenido que cerrar buena parte de las escuelas del país, prácticamente 200 mil millones de pesos representa casi la mitad de la nómina que se paga a maestras y maestros de nivel preescolar, de nivel primaria y secundaria", aseguró el Ejecutivo.

En el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, el mandatario federal insistió, por cuarto día consecutivo, que la liberalización de los precios de las gasolinas era inaplazable, ya que la nación no cuenta con recursos para seguir subsidiando el costo.



Al referirse a los sucesos vandálicos suscitados en los últimos días, con saqueos en tiendas departamentales, el mandatario pidió prudencia, ya que dijo, eso provoca que el mundo desconfíe del país.

"No es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud, como habrá de cambiarse la realidad. Y sin darnos cuenta más la descomponemos, porque el mundo nos ve así y el mundo a final de cuentas o proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país o el mundo empieza desconfiar de nosotros y eso se vuelve todavía más crítico, actuemos con serenidad", acentuó el mandatario.

NARRO DEFIENDE EL "GASOLINAZO"



El secretario de Salud, José Narro Robles, aseguró que la liberalización del precio de los combustibles fue una decisión compleja pero ineludible, impopular pero apenas oportuna, ya que en caso de no llevarse a cabo el sector salud hubiera sido uno de los más afectados.



