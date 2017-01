Deteriorado y olvidado, el mercado de Río Grande Alejandro Castañeda

El Mercado Río Grande es el más abandonado y menos visitado de la cabecera municipal, con pocos locales abiertos y muchos abandonados por los comerciantes al no tener buenas ventas.



Leticia Castro, locataria, comentó a Imagen que el mercado solo se ha pintado en dos ocasiones y que desde hace tres administraciones no ha recibido mantenimiento, lo que afecta a la imagen del lugar y se refleja en la poca afluencia de clientes.



Explicó que en la temporada de fuertes lluvias las paredes parecen “cascadas”, ya que el agua cae al interior del inmueble en grandes cantidades.



Los baños no reciben mantenimiento y la limpieza corre a cargo de una locataria, quien se encarga de cobrar 5 pesos.



Además duraron 2 meses sin servicio de agua potable y hace una semana recibieron atención gracias a la presión que ejercieron los locatarios.



Los locatarios hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan con las promesas de revivir este centro de comercio.



