Detiene la Metropol a un hombre con una pistola 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:20, cuando los elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), efectuaban un recorrido de vigilancia en la calle Benito Juárez de dicha localidad, cuando detectaron una camioneta Toyota Pick Up, blanca, que circulaba en sentido contrario.



Ante esta acción sospechosa, los efectivos le marcaron el alto al conductor quien dijo llamarse Gerardo, con domicilio en el fraccionamiento Las Quintas de la cabecera municipal.



En un principio no encontraron ningún objeto prohibido cuando lo registraron personalmente, pero al momento de revisar la parte trasera del asiento del copiloto, dieron con un arma de fuego marca Sentiel de calibre 22 milímetros, la cual estaba abastecida con cinco cartuchos útiles.



El sujeto no pudo justificar la procedencia legal del arma por lo cual fue detenido y junto con la pistola fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Publico.



