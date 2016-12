Detienen a estudiante mexicano en Letonia; denuncian que está incomunicado Excélsior

Daniel Reynoso está matriculado en la la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Estado de México, y como parte del programa de intercambios estudiantiles, Daniel eligió la Universidad Técnica de Riga, en Letonia, para el periodo de agosto a diciembre de 2016.



Daniel llegó a la ciudad de Riga, Letonia, el 24 de agosto, y por medio de Facebook contactó a Marko Krombacher (seudónimo de Marco Dalkilic, de 46 años), quien ofrecía una habitación en renta.



Sus familiares denuncian que está incomunicado; las autoridades lo mantuvieron en aislamiento



El estudiante llevó a cabo el trato y días después decidió abandonar el departamento, pues éste se encontraba en muy mal estado.



Le hizo saber la situación al casero, quien se molestó y decidió quedarse con todo el dinero que el estudiante había entregado como parte del trato inicial.



Según el comunicado emitido por su familia, el 14 de diciembre Daniel Reynoso fue agredido por su excasero en las afueras de un bar, al intentar responder a la agresión sus amigos lo detuvieron.



El 20 de diciembre, dos policías se presentaron en el departamento de Daniel, sin orden de arresto. Las autoridades mexicanas no fueron notificadas del hecho.



La novia de Daniel Reynoso consiguió entrar en contacto con el cónsul honorario de México en Riga, Carlos Arredondo, quien respondió que no recibió notificación alguna por el arresto, y logró establecer contacto con la policía.



La Universidad Técnica de Riga emitió una carta en exponiendo que Daniel Reynoso ha tenido un buen desempeño como estudiante.



Ahí le hicieron saber el lugar en donde el mexicano se encontraba detenido, así como el hecho de que lo mantendría detenido esa noche.



Por medio de una llamada vía Facebook, haciendo uso del celular de la abogada otorgada por el gobierno Letón, Alínu Voronovu, Daniel Reynoso logró contactar a su novia.



Daniel explicó que se le acusaba de haber cometido un robo y que le hicieron firmar unos papeles, cuya información no pudo leer pues estos estaban escritos en un idioma que él no entendía.



Sin avisar a ninguna autoridad mexicana ni a sus representantes en Letonia, Daniel Reynoso fue transferido y puesto en aislamiento durante la madrugada del 21 de diciembre; en este proceso, no se le permitió tener contacto con nadie, ni siquiera con el cónsul mexicano, se informó.



Más adelante, la abogada Alínu Voronovu avisó al Cónsul mexicano que se llevaría a cabo una audiencia el 22 de diciembre; el día de la misma, no se le permitió a Daniel Reynoso contar con la compañía de nadie, y el cónsul mexicano consiguió entrar en calidad de traductor.



Daniel Reynoso anteriormente había estudiado un semestre en la Universidad de Tasmania, ubicada en Australia.



Daniel Reynoso dio su declaración a la inspectora Marija Semjonava, quien tomó la determinación de llevar el caso a la Corte. Una vez ahí, se determinó mantener al estudiante mexicano bajo arresto en detención preventiva, estableciendo un plazo que podría ir de 7 días hasta 6 meses.



La Corte transfirió a Daniel del juzgado a la prisión central de Riga, Letonia; su novia, María José, intentó llevarle ropa, comida y medicinas, pero no fue posible concluir con la entrega.



En entrevista con Excélsior TV, Luis Alberto Reynoso, padre de Daniel, comentó que han recibido apoyo del cónsul de México en Letonia, Carlos Arredondo, y de la embajada de México en Suecia, gracias a su cercanía.



Luis Alberto Reynoso también comentó que su hijo padece de hipertensión y requiere de un tratamiento especial que no le ha sido proporcionado.



