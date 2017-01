​Detienen a hombre por conducir auto con reporte de robo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Fue durante un recorrido de seguridad y vigilancia, que los efectivos de la Policía Metropolitana (Metropol), atendieron un alerta realizada al Número de Emergencias 911, en la cual se notificaba sobre una camioneta con reporte de robo que se trasladaba por la colonia Sierra de Álica.



Los uniformados pudieron localizar la unidad en la calle Esteban Castorena, a la altura del domicilio marcado con el número 203, por lo que marcaron el alto al conductor, quien obedeció las instrucciones sin oponer resistencia.



El hombre mencionó llamarse Cesar Guadalupe “N”, de 26 años de edad, el cual no pudo comprobar la posesión legal de la camioneta Nissan Pick Up, modelo 1991 de color blanca, y con placas de circulación ZG-791-35.



Tanto el conductor como la unidad fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Publico, donde se continuara con la investigación correspondiente.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La noche del miércoles un hombre fue arrestado cuando los elementos de seguridad detectaron que el vehículo en el que circulaba por una de las colonias del centro de la capital, tenía reporte de robo.Fue durante un recorrido de seguridad y vigilancia, que los efectivos de la Policía Metropolitana (Metropol), atendieron un alerta realizada al Número de Emergencias 911, en la cual se notificaba sobre una camioneta con reporte de robo que se trasladaba por la colonia Sierra de Álica.Los uniformados pudieron localizar la unidad en la calle Esteban Castorena, a la altura del domicilio marcado con el número 203, por lo que marcaron el alto al conductor, quien obedeció las instrucciones sin oponer resistencia.El hombre mencionó llamarse Cesar Guadalupe “N”, de 26 años de edad, el cual no pudo comprobar la posesión legal de la camioneta Nissan Pick Up, modelo 1991 de color blanca, y con placas de circulación ZG-791-35.Tanto el conductor como la unidad fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Publico, donde se continuara con la investigación correspondiente. Agregar a favoritos detención

hombre

seguridad

vehículo robado