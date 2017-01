Detienen a presunto asaltante en Fresnillo Redacción

Poco después de las 2 de la tarde de este viernes, el Sistema de Emergencias 911 recibió el reporte de un intento de asalto a un repartidor cerca de la colonia Solidaridad.



Tras lo sucedido el trabajador de la empresa mencionada iba a acceder para poner su vida a salvo pero el infractor se puso nervioso y optó por huir del lugar.



El afectado se armó de valor y llamó al Sistema de Emergencias 911 para informar de la situación y para que se movilizaran los efectivos policiacos, pues en la huida, el individuo identificado como Víctor “N” dejó en el lugar una motocicleta Dinamo, azul con blanco, tipo Chopper que conducía.



Varias unidades de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) así como de la Policía Ministerial del Estado (PME) se movilizaron al lugar y entrevistaron al afectado quien circulaba a bordo de una camioneta Honda, blanca, propiedad de la empresa Gamesa, misma que tenía el número 9030-8.



Ambas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda y fue en el cruce de las calles Loma Bonita y Paseo del Mineral que lograron dar con el paradero del presunto ladrón y de inmediato los uniformados lo pusieron bajo arresto.



Fuentes policiacas informaron que desafortunadamente la empresa afectada así como el trabajador, no interpusieron su denuncia correspondiente y como no fue detenido en el acto, el Ministerio Público no accedió a hacerse cargo del individuo por lo que probablemente quede libre sin ningún cargo.



