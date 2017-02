Detienen a supuesto traficante de indocumentados en Fresnillo Redacción

Los oficiales con fuero federal destacamento en Fresnillo, circulaban sobre la carretera federal 49 en un recorrido rutinario, cuando notaron un automóvil sospechoso cerca de la desviación que conduce al municipio de Cañitas de Felipe Pescador.



Conforme se acercaron, los policías federales observaron que dicha unidad motriz era un Chevrolet, Matiz, blanco en cuyo interior se encontraban tres personas.



Para cerciorarse de que no portaran armas o llevaran drogas, los uniformados optaron por ordenar a los tripulantes que descendieran del automotor para efectuarles una revisión preventiva, tras la búsqueda no encontraron nada apócrifo.



El conductor del vehículo fue identificado como Rafael “N” quien llevaba a dos personas de nacionalidad salvadoreña.



Los individuos, al no comprobar legalmente su estadía en el país, fueron asegurados, al igual que Rafael, como supuesto traficante.



El probable infractor informó a los elementos policiacos que se dirigían a Saltillo, Coahuila, lugar donde se quedarían los salvadoreños.



Las tres personas, así como la unidad, fueron aseguradas para luego ponerlas a disposición del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), para dar inicio con la investigación pertinente.



Mientras tanto, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), se hizo cargo de los dos indocumentados.



