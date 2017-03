Detienen a tres luego de una persecución Redacción

El movimiento se registró a las 3:40 de la tarde cuando los efectivos policiales se percataron de la presencia de sujetos armados a bordo de un carro compacto.



Los guardianes del orden pidieron refuerzos y siguieron a alta velocidad por la carretera a Plateros a un automóvil Chevrolet, rojo, en el que viajaban tres hombres.



En varias ocasiones los uniformados les pidieron a los tripulantes del compacto que se detuvieran, pero los implicados no hicieron caso.



En el trayecto, los tripulantes de la unidad arrojaron al menos 15 ponchallantas para que las unidades de seguridad se dañaran, pero gracias a la destreza y habilidades de los policías municipales al conducir, esto no sucedió.



La persecución culminó a la entrada de la comunidad Las Mercedes, sitio donde los policías lograron alcanzar a los infractores.



En el Chevy fue encontrada una arma de fuego corta, así como estrellas ponchallantas y equipo táctico.

Los guardianes del orden de inmediato sometieron a los sujetos y aseguraron el arma, el equipo, así como el vehículo.



Todo lo anterior fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República (PGR).



