Detienen a un hombre a bordo de un vehículo con reporte de robo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: de la capital del estado, a un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo.



En recorridos de seguridad y vigilancia, los efectivos metropolitanos atendieron un llamado ciudadano al Número de Emergencias 911, que precisaba detalles sobre una camioneta con reporte de robo que circulaba por dicha colonia.



Los policías metropolitanos detectaron la unidad en la calle Esteban Castorena, por lo que marcaron el alto al conductor, César Guadalupe, de 26 años, quien no logró demostrar la posesión legal del vehículo ni opuso resistencia.



La camioneta era una Nissan Pick Up, modelo 1991, color blanco y placas de circulación del estado de Zacatecas, por lo que el conductor y la unidad fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Durante la noche del miércoles, elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron, en la colonia Sierra de Álica,, los efectivos metropolitanos atendieron un llamado ciudadano al Número de Emergencias 911,Los policías metropolitanos detectaron la unidad en la, por lo que marcaron el alto al conductor,, quien no logró demostrar la posesión legal del vehículo ni opuso resistencia.La camioneta era una Nissan Pick Up, modelo 1991, color blanco y placas de circulación del estado de Zacatecas, Agregar a favoritos zacatecas

seguridad

reporte de robo

capital