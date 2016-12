Detienen a un hombre con droga, un arma y llaves de distintos autos Redacción

En un comunicado se informó que la detención ocurrió en la avenida Sauceda de la Borda, de dicha localidad, a la altura de una tienda de autoservicio, casi al cruce de Avenida La Fe.



Los elementos policiales detectaron que cuando el joven observó la presencia policial intentó esconderse en la parte del estacionamiento de dicha tienda.



Las fuerzas del orden se acercaron al hombre y le solicitaron les permitiera realizarle una inspección. Aunque no opuso resistencia, intentaba convencerlos de que iba camino a su casa.



El hombre dijo llamarse Isaac Israel, con domicilio en el Fraccionamiento Los Conventos, de ese mismo municipio.



En la revisión se le encontró entre sus ropas un arma tipo escuadra, automática, calibre 32 milímetros, sin que pudiera demostrar la posesión legal.



Además, traía una pequeña cantidad de Canabis y lo que al parecer es droga conocida como Cristal, así

como once juegos de llaves de vehículos de diferentes marcas.



Los efectivos de la Metropol procedieron a presentar al detenido, junto con el arma y la droga, ante el Agente del Ministerio Público para que se integre la Carpeta de Investigación correspondiente.



guadalupe

metropol

avenida la fe