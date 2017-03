Detienen a un hombre en posesión de arma de fuego en Nochistlán Redacción

El hecho tuvo lugar cerca de las 19:30 horas, en la salida de la comunidad Ánimas, donde los uniformados instalaron un filtro preventivo de inspección para detectar el paso de vehículos irregulares u objetos prohibidos.



En ese lugar, marcaron el alto al conductor de una camioneta Ford F-150, modelo 1981, color azul y placas de circulación del estado de Zacatecas, conducida por Jesús N., de 28 años de edad.



Durante la inspección corporal del hombre no fueron encontrados objetos prohibidos entre sus pertenencias y la unidad contaba con su documentación respectiva.



Sin embargo, al revisar el interior de la camioneta, los uniformados encontraron un rifle calibre 22, con dos cargadores y siete cartuchos útiles al calibre, así como una caja con otros 50 cartuchos útiles.



Al no demostrar la posesión legal del arma, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, junto con el arma, los cargadores, los cartuchos y la camioneta para integrar la Carpeta de Investigación, según informó un comunicado.



