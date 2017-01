Detienen a un hombre por golpear bajo los efectos del alcohol a su mujer Redacción

Vecinos de la mujer llamaron al Sistema de Emergencias 911 para reportar lo sucedido.



Elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP) se trasladaron a la calle Santa Cruz de la colonia Santa Fe a la 1:30 de la mañana.



Los efectivos policiacos llegaron al lugar y entrevistaron a la afectada, quien informó que no era la primera vez que sucedía, pues su pareja la agredía cada vez que se le atojaba y por ello pedía que lo detuvieran.



Mientras que los efectivos de seguridad inspeccionaban al infractor se percataron que estaba ebrio y debido a las acusaciones en su contra, los policías se lo llevaron ante el juez.



La mujer,,a pesar de la situación de violencia intrafamiliar y que no era la primera vez, negó interponer alguna denuncia en contra del individuo, solo pidió que lo arrestaran.



