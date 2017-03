Detienen al exgobernador interino de Veracruz Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



El exfuncionario es señalado de estar implicado en la ruta de escape de Javier Duarte, acusado por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.



Una fuente de la Fiscalía confirmó la detención ayer en el exclusivo fraccionamiento El Lago, en Xalapa, Veracruz.



Ríos Alvarado, quien tomó posesión como gobernador el 12 de octubre de 2016, es acusado por los delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.



En entrevista telefónica para la estación XEU, de la ciudad de Veracruz, Flavino Ríos aseguró que fue detenido desde la mañana del sábado y continúa retenido en las instalaciones de la FGE.



Señaló que no se siente responsable, que no ha cometido ningún delito y que se defenderá en el juicio que se abra en su contra porque es inocente.



Se dijo tranquilo y que confía en las autoridades judiciales, ya que considera que se trata de una “caja china”.



elpais@imagenzac.com.mx La Fiscalía General de Veracruz (FGE) detuvo en esta capital a Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino en los últimos meses de la convulsionada administración de Javier Duarte, actualmente prófugo.El exfuncionario es señalado de estar implicado en la ruta de escape de Javier Duarte, acusado por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.Una fuente de la Fiscalía confirmó la detención ayer en el exclusivo fraccionamiento El Lago, en Xalapa, Veracruz.Ríos Alvarado, quien tomó posesión como gobernador el 12 de octubre de 2016, es acusado por los delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.En entrevista telefónica para la estación XEU, de la ciudad de Veracruz, Flavino Ríos aseguró que fue detenido desde la mañana del sábado y continúa retenido en las instalaciones de la FGE.Señaló que no se siente responsable, que no ha cometido ningún delito y que se defenderá en el juicio que se abra en su contra porque es inocente.Se dijo tranquilo y que confía en las autoridades judiciales, ya que considera que se trata de una “caja china”. Agregar a favoritos veracruz

exgobernador

fge

detención