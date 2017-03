Día de la Hotelería Raúl Muñoz del Cojo

La CDMX no solo fue testigo presencial de nuestra primer celebración oficial como hoteleros, también fue la sede de nuestra primer junta de consejo directivo de la Nacional de Hoteles. Uno de los plus que da hacer las juntas en nuestra capital nacional es la facilidad que da la misma para tener buenos conferencistas de los cuales le hablaré posteriormente.

La historia de esta memorable fecha para nosotros nace el 19 de agosto del 2016 en la gaceta oficial de la Ciudad de México donde consideraron entre otras cosas que el hospedaje entendido como servicio y atención es algo que se conoce por mas de 2 mil años y por consiguiente, el término de hotel surgió con toda seguridad en el siglo pasado cuando se constituyeron los primeros edificios con el fin específico de albergar viajeros que pudieran estar rodeados de grandes comodidades.

Se menciona también que los primeros hoteleros en México fueron Francisco Solares y Francisco Coquelet, a quienes debemos reconocerles la decisión primera de proyectar en nuestro continente (1818) la edificación de habitaciones especialmente construidas para servir como cuartos hoteleros.

Dicha gaceta dice también que el Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de septiembre desde 1980, respondiendo a que en 1970 se concretaron los estatutos que regirían a la OMT (Organización Mundial del Turismo), ya que la fecha corresponde al final de la temporada alta turística en el hemisferio norte y el comienzo de la misma en el hemisferio sur.

En este documento vemos también que el turismo se ha transformado en una de las actividades económicas mas importantes en varios lados del mundo, ya que no solo impacta al propio sector como actividad generadora de divisas y fuente de empleos, sino que influye fuertemente en los resultados de otros sectores.

Referente a la hotelería, es descrita en la gaceta como una institución de carácter privado e interés social y uno de los servicios indispensables en la vida del ser humano. Lo que mas me llamó la atención es la manera en como ponen a nuestra profesión y lo transcribo a continuación. “La hotelería es motor para el país y en específico para la Ciudad de México, siendo necesario reconocer dicha labor instituyendo el 9 de marzo de cada año como el día del hotelero.

Dicha decisión fue respaldada por nuestro presidente Peña Nieto y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre del 2016, dando como resultado este 9 de marzo del presente año el primer día de la hotelería a nivel nacional.

Hablando de lo aprendido en esta junta, trataré de resumirle en pocas palabras una de las conferencias que mas me gustó donde el expositor Quique Sarasola, director de la cadena de hoteles Room Mate, nos dio varios tips para sobrevivir y mejorar en estos tiempos donde se cree que ya esta todo inventado.

Lo primero que nos pidió fue el definir como hoteleros qué hacemos, cómo lo hacemos y porque lo hacemos ya que lo principal es entender que nuestro trabajo y nuestras propiedades deben de estar siempre orientadas al agrado del cliente.

Comentaba Sarasola que la mejor manera de viajar es visitando a amigos, y por esto el le da a sus hoteles nombres de personas y los hace que vivan con personalidades distintas. Para que sepa de lo que hablo, uno de estos hoteles en Madrid se llama Alicia y en Barcelona se llama Pau. El es un convencido de que de sin importar que el viaje sea de negocios o placer el cliente podrá vivir experiencias en su recorrido.

Como un verdadero representante de nuestra profesión, nos invitó también a creernos la importancia del trabajo que llevamos a cabo y para muestra lo enunciado anteriormente sacado de la gaceta oficial de la Ciudad de México.

Dado que las tendencias cambian, considera Quique que lo actual buscado por un cliente son las en 3 D que indican Dormir, ducha y desayuno, eso si, no debemos olvidar que un buen wifi sin costo es determinante para que un cliente se vaya totalmente satisfecho.

La importancia de una sonrisa en el servicio puede marcar la diferencia. Como europeo sabe que en su continente eso casi ya no existe y lo ha puesto como bandera de servicio ante sus colaboradores donde se podrá imaginar, el resultado obtenido con este pequeño detalle ha posicionado a esta cadena como una de las mejores en su segmento.

Otro punto interesante que maneja es en relación a los huéspedes donde en sus hoteles los de una noche son visitas, y los recurrentes se convierten en clientes.

Estos pequeños detalles comentados por un excompetidor de alto rendimiento olímpico, nos llevan a la realidad del desempeño que debemos tener como hoteleros en estos días. Grandes retos, un mundo cambiante y sencillas soluciones son la clave para sobrevivir en esta competida y cambiante industria. Para terminar, felicito de corazón a todos mis colegas por el día de la hotelería. Hasta la próxima.



