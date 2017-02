Día de San Valentín Raúl Muñoz del Cojo

Para los que no recuerden quien es el famoso Cupido y antes de empezar con el contenido de esta semana, le comento que dicho personaje es uno de los símbolos de San Valentin y se representa como un niño alado y armado con flechas que son disparadas a dioses y humanos provocando que se enamoren profundamente.

Si quiere investigar más del origen de este amiguito que en ocasiones aparece también con los ojos vendados por el simple motivo de que el amor es ciego, lo puede hacer en la novela latina El asno de oro o Las Metamorfosis de Apuleyo.

Entrando en materia, comentaré con usted un listado publicado por Amazon del 2016 de las ciudades mas románticas de México. Esta lista considera las compras per capita de productos como novelas románticas y libros sobre relaciones sentimentales, cd´s películas románticas y artículos orientados al cuidado y bienestar sexual en localidades nacionales con mas de 100 mil habitantes, así que sin mas preámbulo, verá donde habita la gente más cursi de México.

La lista de las ciudades mas románticas es encabezada por Huixquilucan, Estado de México; en segundo lugar aparece San Pedro Garza García, Nuevo León y el tercer lugar Queretaro. Bajo el mismo orden, las siguientes en la lista son Villahermosa, Monterrey, Mérida, Pachuca, Zapopan, Guaymas, Ciudad del Carmen, Veracruz, Zacatecas, La Paz, San Nicolás de los Garza, San Juan del Río, Naucalpan, Guadalajara, Puerto Vallarta, Guadalupe, Nuevo León.

Para justificar el honroso 12o lugar con el que cuentan los capitalinos y recomendarles algo más que el regalo comprado en esta tienda virtual, trataré de encaminarlos para saber qué hacer y terminen su día del amor como se lo imaginaron.

De entrada nuestra capital tiene un sinfín de bares y restaurantes para pasar el día de San Valentín, el centro en lo particular aparte de gozar de su característica arquitectura, presenta paisajes urbanos más que románticos. Le recomiendo inmortalizar el momento con algunas fotografías o porqué no hacerse para la ocasión un buen estudio fotográfico.

Si piensa llevar a su pareja a un hotel de corta estancia es bienvenido, pero ¿porqué no tratar de hacer más grata la experiencia? Le puedo asegurar que si invita a su pareja a pasar un fin de semana en cualquiera de los hoteles del estado afiliados a nuestra asociación no se arrepentirá, ya que puede comenzar alejado de sus hijos con una botella de champagne y terminar al día siguiente con un desayuno en la cama.

Una salida rápida puede cambiar muchas cosas y puede también acudir a conocer los pueblos mágicos que por fortuna el mas alejado de la capital está a dos horas. ¿Imagínese usted un día de campo después de visitar alguna de nuestras zonas arqueológicas, comer unas tortas de Malpaso o simplemente tomar alguna bebida generosa en un destino fuera de la capital?

Guadalupe cuenta con algunos restaurantes muy buenos y los puede visitar también después de recorrer lo turístico de la ciudad. Créame que si usa un poco su imaginación podrá estar a escasa distancia de tener el mejor día en compañía de su vida.

Si le gusta la aventura ¿porqué no pensar en hacer un recorrido en bicicleta de montaña en compañía de su peor es nada? Fresnillo cuenta con michos senderos que parten del parque ecológico Los Jales, donde la minera hace que estén en óptimas condiciones y por cierto muy seguros.

El caminar por Jerez y disfrutar del ambiente que le caracteriza en esta fecha suena también como muy buena opción, el mejor final sería degustar de una comida típica en uno de sus famosos restaurantes, si lo quiere más informal ¿porqué no comer una deliciosa tosticarne o una famosísima tostada de Jerez? Si así fuera su opción, a media tarde puede disfrutar de un café Gourmet en la misma ciudad y estar llegando a su casa antes de que caiga la noche.

Si no tiene dinero y desea celebrar de todas formas, prepare con lo que tiene una cena romántica en su casa, tenga el detalle con su pareja y de todas formas podrá tener un momento excepcional. Muy recomendable ir a comprar una botella de vino tinto de la tierra, quesos zacatecanos y con un buen bolillo de leña podrá ver una película.

A fin de cuentas, su mejor aliado será la imaginación.



