Día del Compositor, fecha en honor al talento Anahí Encina

Gustavo Castanedo, delegado de la SACM en Zacatecas. (Anahí Encina)



Héctor Saucedo, compositor zacatecano. (Anahí Encina)



La función primordial de la sociedad es la recaudación del pago de los Derechos de Autor, con motivo de la ejecución pública de las piezas musicales realizadas en un lugar abierto al público, todo protegido por la



Ley Federal del Derecho de Autor que respalda las obras literarias y artísticas.

Actualmente en Zacatecas existen alrededor de 400 compositores registrados en la SACM, y se busca que los artistas que no son socios acudan para que su trabajo sea pagado como se debe.



Gustavo Castanedo Oliveros es delegado de SACM desde hace 15 años y destacó que defender los Derechos de Autor no es una tarea fácil, ya que en ocasiones las personas no pagan lo justo por el uso de la música en espacios públicos.



“Es digno de reconocer el trabajo de los compositores, ya que son los que nos transportan a lugares mágicos, además de contagiar alegría a todo el que escuche sus piezas”, añadió.



Los compositores deben cumplir con algunos requisitos para poder ser miembros de la Delegación Zacatecas de SACM, como tener registrados sus temas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y una disquera o productor particular, ya debe grabar sus composiciones.



Aquellos compositores que ya han posicionado sus temas con agrupaciones destacadas, se convierten en socios administrativos, pero conforme sigan avanzando y sus piezas tengan un mayor alcance formarán parte como un miembro activo.



Al ser un integrante de la sociedad diversas puertas se abren para ellos, ya que son tres diferentes tipos de distribución.



La directa, que se conforma por presentaciones en vivo y fonomecánicos, es decir el lucro directo, además está la distribución por reporte como la radio, televisión y satelital, y la tercera que es por muestreo en lugares públicos.



Por ello, la delegación en el estado respalda a los autores y compositores para que además de proteger su trabajo reciban los beneficios que merecen por tan honorable oficio.



Los miembros de la delegación celebrarán hoy el Día Nacional del Compositor con un gran festejo y la tradicional ceremonia religiosa a las 2 de la tarde en el Templo del Sagrado Corazón. Héctor Saucedo, talento y trayectoria Héctor Saucedo Delgado es originario de Zacatecas y realizó sus estudios musicales en la máxima casa de estudios del estado, obtuvo el primer lugar en concurso de canto de la UAZ y ha trabajado con diferentes orquestas.



Sus bases siempre radicaron en la música clásica, sin embargo descubrió que es un artista versátil y que los demás géneros tienen un encanto especial, por lo que comenzó a incursionar en ellos.



Como compositor arrancó su trayectoria al viajar a Argentina, para realizar una maestría en Interpretación de Música del Siglo 20 y después, al volver a Zacatecas, comenzó a trabajar con letristas y maestros en Filosofía y Letras.



En 2010 ganó el concurso nacional Niños de Ritmo de Paz y Libertad con el tema Yo soy México, y la colaboración del maestro Pablo Parga.



Actualmente posee más de 100 composiciones, entre ellas se encuentra el segundo himno de la UAZ decretado por Alfredo Femat, además incursionó en el mundo de la música infantil con su disco El barquito de papel que contiene rondas y juegos infantiles.



Después preparó un disco con villancicos navideños con letra y música de su autoría, la primer grabación fue hace 10 años y después lanzó otra edición con los temas orquestados.



Hoy en día, Saucedo prepara un próximo trabajo discográfico de música con acordeón, que surgió de su gusto por el género mexicano, además porque tiene un espectáculo a caballo.



Sumado a eso espera apoyar por medio de la promoción y talleres a las nuevas generaciones de compositores, para lo que creó la Asociación Civil Músicos Independientes MI, por una mejor cultura y por un desarrollo de la música.



