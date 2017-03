Diana Varela, muestra el alma por medio de su voz Anahí Encina

Ella describe su entorno familiar como el tradicional mexicano, de medianos recursos pero con trabajador, honrado, y con un alto sentido de las tradiciones; sus padres dedicaron su vida a la educación.



Su primer contacto con la música fue a los 8 años cuando su padre los inscribió a su hermano y a ella en la Escuela de Música de la UAZ, eligiendo como instrumento el piano y luego la flauta transversal.







A los pocos años decidió abandonar, ya que a pesar del gusto que sentía por ella, el estudiarla a muy temprana edad requería de mucha disciplina y sacrificio, “Yo no me sentía lo suficientemente madura como para sacrificar mi juego de infancia todas las tardes después de la escuela”.



Sin embargo, siempre le gustó cantar, tanto que en su casa estaban fastidiados, pero Diana siempre cantaba sola porque era muy tímida, no fue hasta al pasar a la universidad que decidió retomar la música e interesarse por el canto profesional.



“Para mí el canto es la expresión de mi propia alma, la manera en que puedo comunicar mis emociones de manera profunda, cantar es expresar y siento un enorme gozo y satisfacción cuando lo hago”.



Ella encuentra su inspiración en las obras de Mozart y más compositores, además admira a las sopranos Natalie Dessay y Diana Damrau.



Si de técnicas hay que hablar Diana se limita poco, ya que no busca consagrarse solo a una, “En mi experiencia he tomado de cada una lo que me ha servido, incluso para crear las propias”, expresó.







Ha estudiado en Ámsterdam y Canadá, se ha presentado en conciertos con el destacado Trío Mexicano Los Dany’s, así como con el grupo Tlen Hiacani de Veracruz, México.



En 2015 fue nombrada finalista de Superfantástico el concurso más grande de canto italiano en América del Norte, que tuvo lugar en el destacado Teatro de Montreal Place des Arts y en 2014-2015 formó parte la Orquesta Sinfónica de Montreal (OSM) dirigida por Kent Nagano.



Está en puerta un concierto que realizará en conjunto con la Embajada de México y de Venezuela en Canadá, la idea será unir a México, Venezuela y Quebec como artistas y en homenaje a los grandes compositores e intérpretes mexicanos, entre los que figuran Armando Manzanero, Agustín Lara y Javier Solís.



Además estará participando con la orquesta Big Band Montreal con algunos temas románticos.

Varela también enseña canto y yoga para niños, y ahora busca adentrarse en el campo empresarial de Marketing.



desde los 8 años tuvo cercanía con la música, y decidió dedicarse profesionalmente a ella al ingresar a la universidad.



