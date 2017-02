Dicen no a la huelga de la UAZ Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Noé Marín)



Durante la elección, en la que participó el 60% de agremiados al SPAUAZ, Crescenciano Sánchez

advirtió que “no hay nada que celebrar” y los próximos meses serán críticos para la universidad.



Cerca de las 9 de la noche del miércoles, Armando Vázquez Luján, de la Secretaría de Actas del Comité Ejecutivo del SPAUAZ, leyó el documento constitutivo que formalizó la decisión de no ir a la huelga.



Crescenciano Sánchez, líder del sindicato de profesores, dijo que, pese a que los maestros decidieron desistir de la huelga, la situación financiera es “sumamente difícil” y los siguientes meses serán críticos para la universidad.



Advirtió que los maestros no tienen certeza de sus derechos y “mientras no haya un presupuesto real para enfrentar lo pactado en el contrato colectivo y pagar esos pasivos, la universidad está en una verdadera crisis”.



Añadió que, aunque hubo flexibilidad para otras peticiones de índole financiera, recibieron una negativa determinante respecto a la petición de aumentar los salarios de los maestros un 3.08% y las prestaciones un 0.99 por ciento.



“El rector contestó que no hay más dinero; si es poco o mucho lo que pedimos ni siquiera está a discusión porque, si revisamos los datos del Gobierno Federal, estaría justificado un aumento mayor de salario”, dijo.

Asimismo, Sánchez dijo que, aunque el 40% de los maestros decidieron no participar, se logró la mayoría del padrón de votantes y tomaron la mejor decisión para enfrentar los problemas de la universidad. “Valoraron qué sacábamos con una huelga, aquí se dijo, con huelga y sin huelga, esto no está resuelto”, expresó.

Aseveró que los maestros que decidieron no ejercer su derecho al voto deben compensar su ausencia con su trabajo en las aulas, ya que todos fueron informados y es una responsabilidad sindical. “Si cumplen con su trabajo diario y lo hacen bien, eso compensa el que no hayan participado el día de hoy, pero, si ese 40% no trabajó en su centro y hace lo que tiene que hacer, ya es grave”, dijo.

Consideró este proceso se debe superar y, aunque los problemas entre sindicatos y rectoría continuarán, necesitarán encontrar un punto de acuerdo en favor de la universidad. “De aquí a mañana, esto tiene que estar superado, nuestras diferencias van a seguir, pero tenemos que encontrar puntos de acuerdo para salir de la crisis”, expresó.



Mientras tanto, el rector Antonio Guzmán celebró la disposición del STUAZ y del SPAUAZ de no ir a huelga y lo consideró una muestra de solidaridad.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- El SPAUAZ desistió de la huelga programada para este jueves. De los docentes que votaron, 1, 004 se manifestaron en contra de la medida y 785 estaban a favor de la huelga.Durante la elección, en la que participó el 60% de agremiados al SPAUAZ, Crescenciano Sánchezadvirtió que “no hay nada que celebrar” y los próximos meses serán críticos para la universidad.Cerca de las 9 de la noche del miércoles, Armando Vázquez Luján, de la Secretaría de Actas del Comité Ejecutivo del SPAUAZ, leyó el documento constitutivo que formalizó la decisión de no ir a la huelga.Crescenciano Sánchez, líder del sindicato de profesores, dijo que, pese a que los maestros decidieron desistir de la huelga, la situación financiera es “sumamente difícil” y los siguientes meses serán críticos para la universidad.Advirtió que los maestros no tienen certeza de sus derechos y “mientras no haya un presupuesto real para enfrentar lo pactado en el contrato colectivo y pagar esos pasivos, la universidad está en una verdadera crisis”.Añadió que, aunque hubo flexibilidad para otras peticiones de índole financiera, recibieron una negativa determinante respecto a la petición de aumentar los salarios de los maestros un 3.08% y las prestaciones un 0.99 por ciento.“El rector contestó que no hay más dinero; si es poco o mucho lo que pedimos ni siquiera está a discusión porque, si revisamos los datos del Gobierno Federal, estaría justificado un aumento mayor de salario”, dijo.Asimismo, Sánchez dijo que, aunque el 40% de los maestros decidieron no participar, se logró la mayoría del padrón de votantes y tomaron la mejor decisión para enfrentar los problemas de la universidad.Aseveró que los maestros que decidieron no ejercer su derecho al voto deben compensar su ausencia con su trabajo en las aulas, ya que todos fueron informados y es una responsabilidad sindical.Consideró este proceso se debe superar y, aunque los problemas entre sindicatos y rectoría continuarán, necesitarán encontrar un punto de acuerdo en favor de la universidad. “De aquí a mañana, esto tiene que estar superado, nuestras diferencias van a seguir, pero tenemos que encontrar puntos de acuerdo para salir de la crisis”, expresó.Mientras tanto, el rector Antonio Guzmán celebró la disposición del STUAZ y del SPAUAZ de no ir a huelga y lo consideró una muestra de solidaridad. Agregar a favoritos uaz

spauaz

huelga

plebiscito