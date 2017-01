Dinero de la UAZ alcanza solo para nueve meses Noé Marín

A punto de concluir un año de endeudamiento e incertidumbre financiera, el rector de la máxima casa de estudios en el estado dijo que el panorama económico para el 2017 aún “luce difícil y la situación es complicada”.



Señaló que los problemas financieros y estructurales de la UAZ solo se resolverán a través de acciones de medio y largo plazo, ya que “es un proceso tardado, la estabilización de la universidad nos va a llevar alrededor de una administración y media” y, aunque aún no hay una proyección final de la solvencia, precisó que el presupuesto asignado para la UAZ en el siguiente año solo alcanzará para cubrir los gastos de nueve meses.



Guzmán aseguró que trabaja para pagar los adeudos la universidad sostiene con algunas dependencias federales y con los sindicatos universitarios, así como las irregularidades en la estructura interna de la institución entre los que resaltó los problemas estructurales con la Secretaría de Hacienda y con el de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.



Explicó que, pese a que se logró una negociación contractual, todavía se adeudan 100 millones de pesos al Sindicato del Personal Académico de la UAZ y los planes de este sobre el emplazamiento a huelga siguen en pie.



También, señaló que se adquirió un préstamo interno de 35 millones de pesos para poder cubrir la segunda quincena de diciembre con una tasa de interés del 6% anual por lo que trabajan en reactivar una línea de crédito con bancos nacionales.



Finalmente, Guzmán dijo que las prioridades de la universidad para este 2017 serán no descuidar la calidad educativa, corregir los problemas de estructura laboral y solventar las dificultades financieras.





