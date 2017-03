​Diputado escala el muro fronterizo en Tijuana y critica a Trump Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El diputado federal, Braulio Guerra hizo públicas las imágenes en su cuenta de Twitter y envió un mensaje al presidente Donald Trump; sostuvo una reunión con migrantes y repatriados en Tijuana

Escalé el Muro con EU Mira @realDonaldTrump lo absurdo e innecesario el gasto en este proyecto que agravia y daña nuestra buena vecindad”, escribió el priista en su cuenta de Twitter.

Con esto le echó en cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pese a vallas millonarias que piensa edificar, las personas podrán burlarlas.



Guerra Urbiola posó desde lo alto del muro sin que hubiera policías a su alrededor y las fotografías las exhibió en Twitter, la red favorita del presidente republicano.



El legislador dijo que la inversión de 15 mil millones de dólares que el magnate piensa realizar para el muro “no sólo es absurda y ridícula, sino que no detendrá el flujo migratorio pues los muros son fáciles de escalar y sencillos de saltar”.

Estados Unidos, como J. F. Kennedy lo visualizó, debe volver la mirada a México en el marco de una alianza para el progreso, cooperar con el desarrollo y calidad de vida de toda la región es la solución para equilibrar el crecimiento económico y el empleo en el continente como una estrategia compartida”, resaltó.

El diputado federal es de Querétaro y no es integrante ni de la Comisión de Relaciones Exteriores, ni Asuntos Frontera Norte ni Asuntos Migratorios, pero sí es el primer legislador que escala el muro fronterizo edificado en administraciones anteriores a la de Trump.







El mensaje lo lanzó este miércoles, el mismo día en que se dio a conocer que el magnate rompió un récord en Twitter por su discurso dirigido al pleno del Congreso, el cual se convirtió en el discurso presidencial en el Capitolio más tuiteado en la historia con tres millones de respuestas por esta red social, más que el de Barack Obama del 2015 que alcanzó 2.6 millones de respuestas.



También se dio a conocer al tiempo en que la agencia Reuters dio a conocer que hasta ahora, el departamento de Seguridad de Estados Unidos ha identificado sólo 20 millones de dólares que pueden ser dirigidos al financiamiento del muro, proyecto que prevé cueste al menos 21 mil millones de dólares.



Cabe recordar que, en la Cámara de Diputados, los integrantes de los distintos Grupos Parlamentarios han manifestado su rechazo a la construcción de un muro fronterizo, la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía, subrayó que ante las implicaciones que estas medidas pueden significar para los migrantes y el país, los legisladores estarán atentos para defender contundentemente a los intereses nacionales.

Necesitamos negarnos a pagar lo que no le debemos a nadie. Necesitamos rechazar contundentemente actitudes injerencistas que agravian nuestra soberanía”, afirmó ante el Pleno de la Cámara Baja.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado del PRI, Braulio Guerra, sostuvo una reunión con migrantes y repatriados mexicanos y al final escaló el muro fronterizo que se encuentra entre Tijuana y el país gobernado por Donald Trump.Con esto le echó en cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pese a vallas millonarias que piensa edificar, las personas podrán burlarlas.Guerra Urbiola posó desde lo alto del muro sin que hubiera policías a su alrededor y las fotografías las exhibió en Twitter, la red favorita del presidente republicano.El legislador dijo que la inversión de 15 mil millones de dólares que el magnate piensa realizar para el muro “no sólo es absurda y ridícula, sino que no detendrá el flujo migratorio pues los muros son fáciles de escalar y sencillos de saltar”.El diputado federal es de Querétaro y no es integrante ni de la Comisión de Relaciones Exteriores, ni Asuntos Frontera Norte ni Asuntos Migratorios, pero sí es el primer legislador que escala el muro fronterizo edificado en administraciones anteriores a la de Trump.El mensaje lo lanzó este miércoles, el mismo día en que se dio a conocer que el magnate rompió un récord en Twitter por su discurso dirigido al pleno del Congreso, el cual se convirtió en el discurso presidencial en el Capitolio más tuiteado en la historia con tres millones de respuestas por esta red social, más que el de Barack Obama del 2015 que alcanzó 2.6 millones de respuestas.También se dio a conocer al tiempo en que la agencia Reuters dio a conocer que hasta ahora, el departamento de Seguridad de Estados Unidos ha identificado sólo 20 millones de dólares que pueden ser dirigidos al financiamiento del muro, proyecto que prevé cueste al menos 21 mil millones de dólares.Cabe recordar que, en la Cámara de Diputados, los integrantes de los distintos Grupos Parlamentarios han manifestado su rechazo a la construcción de un muro fronterizo, la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía, subrayó que ante las implicaciones que estas medidas pueden significar para los migrantes y el país, los legisladores estarán atentos para defender contundentemente a los intereses nacionales. Agregar a favoritos diputado

donald trump

estados unidos

muro fronterizo