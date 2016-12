Diputados de Aguascalientes se dan 'lujito navideño'; se regalan el iPhone 7 Excélsior

Trascendió que cada uno de los 27 legisladores adquirió un teléfono celular con la última tecnología con un paquete de 599 pesos mensuales, la coordinadora de los representantes populares del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nora Rubalcaba Gámez, indicó que el valor de los teléfonos se estima en 15 mil pesos.



Hablaban de un valor de 15 mil pesos, porque hablaban de que era un plan mínimo al parecer de 599 pesos mensuales y bueno ya con el iPhone, creo que eran 15 mil pesos, multiplicado por 27, pues bueno ya es una cantidad considerable”, advirtió.



Rubalcaba Gámez informó que el legislador de Morena, Alejandro Mendoza Villalobos, fue el único que regresó el aparato con todo y una petición para que se realice un recorte a este tipo de gastos.



Y devolver el iPhone fue de manera congruente con lo que han estado haciendo los representantes populares de Morena, al devolver este tipo de lujos o de privilegios que aún se mantienen en la práctica en muchos Congresos, y por supuesto lo hace también solicitando que exista un recorte a todo este tipo de gastos que de manera particular lo pueden solventar los diputados con el excelente salario que tienen”, manifestó.



En este sentido, exhortó a que los demás legisladores hagan lo mismo y se frene este tipo de acciones en congruencia con la situación que atraviesa el país.

"Deberían de hacerlo, pero no solamente de manera momentánea, sino que deberían plasmarlo en el presupuesto de egresos, repito nosotros nadie, ningún ciudadano conoce a excepción de los diputados como decidieron destinar esos recursos, lo hacen a puerta cerrada y además está establecido, quiero decirle en la Ley Orgánica del Poder Legislativo están establecidas sanciones para aquellos diputados que digan algo de lo que se trata en las sesiones privadas”, sostuvo.

Las sanciones, indicó son similares a una falta a una sesión, situación que consideró como arbitraria.



"No puede un Congreso del Estado tener estas prácticas oscuras en pleno siglo XXI, no puede exigir a los demás transparencia, si el mismo no es transparente”, señaló.



Dijo que tras el regreso del teléfono difícilmente este será devuelto a la compañía donde se adquirió por lo que su destino será para alguna asistente o algún funcionario.



"Lo importante es que no exista ese tipo de gastos y que ese dinero que se gastaron pueda ser destinado, por ejemplo, para su oficina de gestión social”, finalizó.



