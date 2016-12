Diputados de PRD llaman a emprender acciones contra gasolinazo Excélsior

Ésto luego que se oficializaran los precios promedio a nivel nacional de los combustibles que serán de $15.99 para gasolina magna, $17.79 para gasolina premium y $17.05 para diésel, aunque el costo será fluctuante en cada una de las 90 regiones por lo que los precios serán variables.



El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, adelantó que se presentarán puntos de acuerdo que sean congruentes con la resistencia civil, pero que a su vez garanticen el abasto de gasolinas, se castigue a especuladores, se erradique la corrupción en todos los niveles, en especial en Pemex y se castigue el robo de combustibles.



Destacó que ya no están dispuestos a tolerar ni un desatino más por parte del gobierno federal en contra del bolsillo de los mexicanos.



Finalmente, el coordinador de la bancada del sol azteca en la Cámara de Diputados, comentó que los beneficios de la reforma energética no son reales ni se reflejan en los bolsillos de los ciudadanos, por el contrario, cada vez salen más perjudicados y aunado al debilitamiento de petróleos mexicanos, el sector energético atraviesa por una profunda crisis de productividad.



