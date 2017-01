Diputados del PAN insistirán en bajar IEPS a combustibles Excélsior

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, advirtió que los gasolinazos no son por la reforma energética sino por la fiscal



Luis Sánchez Jiménez comentó a Excélsior que otros legisladores están en la posición de presionar para que este mes se abra un periodo extraordinario y se revise la Ley de Ingresos, pues se espera que ante el gasolinazo se radicalicen las protestas en el país.



Precisó que una parte fundamental de revisión es el Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) en combustibles, además de analizar si aún es tiempo de dar marcha atrás a la liberalización del precio de la gasolina.



El perredista apeló por la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios en ambas cámaras ante el reclamo social.



Por su parte, los diputados del PAN insistirán en que baje en 50 por ciento el IEPS en combustibles.



El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, advirtió que los gasolinazos no son por la reforma energética sino por la fiscal, por lo que se buscará reducir el IEPS para combustibles a la mitad, lo que han propuesto los panistas desde abril del año pasado. Todos debemos aclarar que es la Reforma Fiscal y no la Energética la que impone impuestos especiales a la gasolina y por lo tanto un costo adicional, recordar que Acción Nacional expresó en su momento su total rechazo y voto en contra de la llamada tóxica Reforma Fiscal, porque en un contexto de bajo crecimiento económico, poca inversión y consumo interno insuficiente, afectaría el precio de los productos y el ingreso real de muchos ciudadanos; hoy lamentablemente este escenario lo estamos viendo”, agregó.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños, exigió al gobierno federal revisar el tema, pues la ciudadanía tiene razón en estar molesta y las formas de protesta son consecuencia de una política fiscal “abiertamente insensible que no estimula la economía”.



Opinó que el gobierno de la República debe evitar una espiral inflacionaria, en la cual los precios de muchos artículos de consumo generalizado se eleven sin control.



El diputado panista se pronunció por diseñar una estrategia que atenúe el aumento súbito en el precio de gasolinas porque la situación “podría tornarse más difícil, no sólo para la cadena productiva, sino a los consumidores finales, debido a que hace inevitable el incremento en productos de la canasta básica”.



Instó además al gobierno federal a ponerle un alto a la ordeña de los ductos, ya que este es un fenómeno podría aumentar.



