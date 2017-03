Diputados eluden austeridad; crearán 423 plazas en 2017 Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: En San Lázaro se privilegia la contratación de asesores y gente cercana a legisladores; gastarán 125 millones de pesos extra; romperán récord en contrato por honorarios



La Cámara de Diputados privilegió a los asesores y gente cercana a los legisladores. Este año rompe el récord de contratos por honorarios, los cuales costarán mil 352 millones 911 mil 709 pesos, cuando hace diez años costaban al erario 457 millones de pesos.



Este año, en comparación con 2016, la institución legislativa creará 389 plazas por honorarios; aumentará en 30 el número de plazas de mandos medios, superiores y homólogos e incrementará cuatro plazas para personas de base y confianza.



De acuerdo con la estructura ocupacional de la Cámara de Diputados revisada por Excélsior, este año se tienen autorizadas 6 mil 644 plazas, de las cuales 2 mil 899 son de base y de confianza, 617 para personal de mandos medios, superiores y homólogos, así como 3 mil 128 prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.



Los 6 mil 644 puestos de trabajo costarán 3 mil 812 millones 799 mil 826 pesos por sueldos, prestaciones y seguros.



El año pasado, la instancia legislativa trabajó con 6 mil 221 plazas que costaron 3 mil 687 millones 153 mil 11 pesos y en el 2015, cuando inició la presente legislatura, había 6 mil 553 plazas.



Aunque en 2015 había más plazas que en 2016, fue precisamente en 2015 cuando menos dinero se gastó en sueldos, prestaciones y seguros, pues las 6 mil 553 plazas costaron 3 mil 625 millones 336 mil 604 pesos.



Por otro lado, en 2017, año que los legisladores marcaron como austero debido a la coyuntura del aumento al precio de los combustibles, la Cámara pagará más por los puestos de trabajo dedicados a mandos medios, superiores y homólogos, los cuales tienen mayores privilegios salariales.



Pagará 920 millones 316 mil 888 pesos por 617 plazas de mandos medios, superiores y homólogos, pero en 2016 pagó 834 millones 615 mil 436 pesos y en 2015 erogó 764 millones 395 mil 531 pesos.



Además, aunque sólo aumentó cuatro plazas de personal de base y de confianza, la institución deberá pagar por esos cuatro puestos 26 millones de pesos más que en 2016.



Este aumento en el pago para personal que trabaja en la Cámara de Diputados se da pese a que la institución publicó los “Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para la Gestión Legislativa de 2017”.



Los lineamientos de austeridad restringen la creación de plazas de estructura “salvo los casos en que por extrema necesidad se justifiquen y sean autorizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos”.



Añade que las contrataciones de personal deberán reducirse al mínimo indispensable, sin detrimento del cumplimiento de los trabajos encomendados y que las “estructuras orgánicas vigentes, no deberán reportar crecimientos, salvo en casos por extrema necesidad”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Los diputados anunciaron medidas de austeridad al inicio del año pero los lineamientos no se reflejan en su estructura ocupacional ya que este año habrá 423 plazas más que en el 2016 que costarán 125 millones 646 mil 815 pesos extra.La Cámara de Diputados privilegió a los asesores y gente cercana a los legisladores. Este año rompe el récord de contratos por honorarios, los cuales costarán mil 352 millones 911 mil 709 pesos, cuando hace diez años costaban al erario 457 millones de pesos.Este año, en comparación con 2016, la institución legislativa creará 389 plazas por honorarios; aumentará en 30 el número de plazas de mandos medios, superiores y homólogos e incrementará cuatro plazas para personas de base y confianza.De acuerdo con la estructura ocupacional de la Cámara de Diputados revisada por Excélsior, este año se tienen autorizadas 6 mil 644 plazas, de las cuales 2 mil 899 son de base y de confianza, 617 para personal de mandos medios, superiores y homólogos, así como 3 mil 128 prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios.Los 6 mil 644 puestos de trabajo costarán 3 mil 812 millones 799 mil 826 pesos por sueldos, prestaciones y seguros.El año pasado, la instancia legislativa trabajó con 6 mil 221 plazas que costaron 3 mil 687 millones 153 mil 11 pesos y en el 2015, cuando inició la presente legislatura, había 6 mil 553 plazas.Aunque en 2015 había más plazas que en 2016, fue precisamente en 2015 cuando menos dinero se gastó en sueldos, prestaciones y seguros, pues las 6 mil 553 plazas costaron 3 mil 625 millones 336 mil 604 pesos.Por otro lado, en 2017, año que los legisladores marcaron como austero debido a la coyuntura del aumento al precio de los combustibles, la Cámara pagará más por los puestos de trabajo dedicados a mandos medios, superiores y homólogos, los cuales tienen mayores privilegios salariales.Pagará 920 millones 316 mil 888 pesos por 617 plazas de mandos medios, superiores y homólogos, pero en 2016 pagó 834 millones 615 mil 436 pesos y en 2015 erogó 764 millones 395 mil 531 pesos.Además, aunque sólo aumentó cuatro plazas de personal de base y de confianza, la institución deberá pagar por esos cuatro puestos 26 millones de pesos más que en 2016.Este aumento en el pago para personal que trabaja en la Cámara de Diputados se da pese a que la institución publicó los “Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para la Gestión Legislativa de 2017”.Los lineamientos de austeridad restringen la creación de plazas de estructura “salvo los casos en que por extrema necesidad se justifiquen y sean autorizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos”.Añade que las contrataciones de personal deberán reducirse al mínimo indispensable, sin detrimento del cumplimiento de los trabajos encomendados y que las “estructuras orgánicas vigentes, no deberán reportar crecimientos, salvo en casos por extrema necesidad”. Agregar a favoritos diputados

austeridad

plazas

2017