Diputados federales pidieron 14.5 mdp de dieta adelantada

De acuerdo con información de transparencia, los

diputados liquidan las deudas contraídas en el año fiscal que solicitan los préstamos, por lo que al 15 de diciembre de este año no existen adeudos por este concepto.



Se desconoce quiénes son los legisladores que han solicitado el apoyo económico, ya que la Secretaría Técnica del Órgano Rector en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales clasificó como confidencial los nombres, números y montos requeridos.



Los adelantos de dieta se regulan a través de la Normativa de la Cámara de Diputados, la cual establece que se podrán otorgar anticipos de salario a los legisladores, a través de la Dirección General de Finanzas, en las modalidades sin intereses y con intereses.



Para tramitar un anticipo de dieta sin intereses, el diputado presenta una solicitud ante la Dirección General de Finanzas con el aval del coordinador del grupo parlamentario al que pertenece, y en el caso de legisladores sin partido, se pide la firma de un pagaré.



Los anticipos de dieta sin intereses se otorgan por un mes de la remuneración neta que le corresponda al legislador, que actualmente es de 73 mil 817.10 pesos y es descontado en su totalidad del pago de la siguiente dieta y se puede conceder este “préstamo” hasta por un máximo de tres veces durante el año.



Asimismo la normativa precisa que los anticipos sin intereses se podrán otorgar en el primer año de la Legislatura, en los meses de octubre y noviembre; en el segundo y tercer año entre febrero y noviembre.



Los anticipos con intereses se otorgan conforme a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y, en su caso, el Comité de Administración y sólo puede solicitarse un “préstamo” por ejercicio fiscal y están limitados a distintos periodos, ya que no se otorgan durante los meses de noviembre y diciembre.



Para tramitar un anticipo con intereses, el diputado debe presentar una solicitud ante la Dirección General de Finanzas, con el aval del coordinador del grupo parlamentario al que pertenece, y en el caso de diputados independientes o sin bancada, también se les solicita la firma de un pagaré y en su petición deben especificar el monto total del anticipo, el plazo en que el mismo será liquidado, así como las cantidades de pagos a retener mensualmente.



Los intereses mensuales se calculan con base en la tasa Cetes a 28 días publicada por el Banco de México.



El plazo máximo para liquidar el anticipo es de diez días hábiles de diciembre del año fiscal correspondiente y en el último año de la Legislatura la fecha límite de liquidación del pago es en los primeros diez días hábiles de agosto.



De existir adeudos por parte de los diputados con licencia, éstos son descontados de su aguinaldo y si aún hay remanente, es descontado al grupo parlamentario al que pertenezca y en caso de fallecimiento, la deuda debe ser cubierta por su bancada.



A la bolsa La remuneración mensual de un diputado se conoce como dieta.

Los apoyos económicos que reciben los diputados se dividen en: a) Asistencia Legislativa, para el desempeño de las funciones legislativas, y b) Atención Ciudadana, para sus labores de gestoría que realizan en su carácter de representantes populares.

Los diputados tienen otras prestaciones como seguro colectivo de vida, seguro de gastos médicos mayores, gastos funerarios (hasta por un mes de dieta, por evento), apoyo para transporte y vales de despensa mensuales.



