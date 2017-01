Diputados se dan 4 mdp para reparar autos; adjudican licitación Excélsior

A lo anterior se suma el hecho de que los legisladores tampoco pagan la gasolina que consumen, pues reciben vales, y gozan de servicios de estética y gimnasio, entre otras prerrogativas.



Ello ocurre mientras hay manifestaciones por el incremento en el precio de los combustibles en el país.



El pasado 19 de diciembre la Cámara de Diputados adjudicó una licitación de hasta 4.4 millones de pesos para mantenimiento a 121 vehículos.



La bancada del PRI dispone de 25 vehículos, el PAN 14 y el PRD y Verde, dos cada uno.



El contrato incluye la mano de obra y refacciones para el correcto funcionamiento de los autos; las refacciones a utilizar deberán ser nuevas.



Además de los servicios mecánicos, las unidades tienen incluido el lavado de vestiduras, la limpieza de cabinas y hasta los servicios de verificación vehicular de emisiones contaminantes.



DESTINAN 4.4 MDP PARA MANTENIMIENTO DE AUTOS

Mientras hay manifestaciones por el incremento del precio de los combustibles en el país, los diputados federales garantizaron para este año un monto de 4 millones 400 mil pesos para mantenimiento preventivo y correctivo de su parque vehicular.



De acuerdo con el fallo de la licitación pública HCD/LXIII/LPN/14/2017 “Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular”, el pasado 19 de diciembre se adjudicó una licitación abierta por un importe mínimo de un millón 760 mil pesos y hasta por 4.4 millones de pesos para mantenimiento a 121 vehículos propiedad de la Cámara de Diputados.



La licitación incluye la mano de obra y las refacciones necesarias para el correcto funcionamiento de los autos y especifica que las partes y refacciones a utilizar deberán ser nuevas, así como las recomendadas por los fabricantes de los vehículos.



De acuerdo con el último informe de aplicación y destino de los recursos económicos asignados a los grupos parlamentarios hasta agosto de 2016, la bancada del PRI dispone de 25 vehículos asignados por la Cámara de Diputados; el PAN cuenta con 14 autos; el PRD tiene asignados dos vehículos, al igual que la bancada del Partido Verde. El resto, 78, lo utilizan otros empleados legislativos



Los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social no disponen de vehículos propiedad de la Cámara de Diputados, aunque según el informe semestral, recibieron un apoyo de 70 mil pesos (Morena), 43 mil pesos (MC), 7 mil pesos (NA) y 10 mil 200 pesos (PES), respectivamente, para gasto de combustible, lubricantes y aditivos para sus vehículos.



Los vehículos que contarán con el mantenimiento son 77 marca Chevrolet, dos Jeep, 3 Chrysler, un Dodge, tres Ford, 18 Nissan, 10 Volkswagen y siete Toyota, los cuales incluyen mecánica general, ajustes de motor, lubricación, alineación y balanceo, suspensiones, sistema eléctrico y elementos de protección para vestiduras, volantes, salpicaderas y tapetes para alfombras.



Las bases de la convocatoria precisan que una vez realizados los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos, el reparador deberá entregar las refacciones y accesorios remplazados al Departamento de Transportes, con las refacciones dentro de los empaques donde se encontraban las partes nuevas que las sustituyen.



Además de los servicios mecánicos, las unidades tienen incluido el lavado de vestiduras, la limpieza de cabinas de los autos y hasta los servicios de verificaciones y preverificaciones vehiculares de emisiones contaminantes.



El Prestador del Servicio deberá presentar los vehículos al Centro de Verificación Ambiental Verificentro autorizado, para obtener el certificado de baja emisión de contaminantes, con holograma doble cero (si aplica), cero, uno o dos, dependiendo del modelo, y será responsabilidad del prestador cubrir cualquier tipo de sanción o gasto que resulte de la no aprobación de la verificación”, precisa la licitación.



