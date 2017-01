El disco bilingüe de Jesse y Joy tiene aceptación en Reino Unido Excélsior

El primer disco bilingüe de los hermanos, que saldrá a la venta el 3 de febrero, se ha posicionado en el segundo lugar de la lista de Movers and Shakers de Inglaterra, además de ocupar el sitio dos en Amazon UK, se informó en un comunicado.



La grata respuesta de dicho álbum llega tras la nominación del dúo en los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino Pop, en la que compiten con Laura Pausini, Gaby Moreno, Sanalejo y Diego Torres.



Asimismo, los hermanos siguen colocando el letrero de sold out en España, donde presentan Un besito más tour. El último concierto será el 21 de enero en La Palma, para después continuar con su gira por Argentina y Chile.



Jesse & Joy, que ha compartido escenario con Lady Gaga, Alicia Keys, Steven Tyler, Dixie Chicks, James Taylor, Will. Iam y Gloria Estefan, actuó por primera vez en inglés el año pasado, dentro de un festival de Austin, Texas.



elpais@imagenzac.com.mx EXCÉLSIOR.- Tas conquistar México, Latinoamérica, Estados Unidos y España, el dueto Jesse y Joy, ganador de cinco Latin Grammy, ha llevado su música a Reino Unido, donde se ha convertido en uno de los artistas favoritos.

