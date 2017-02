Diseñador que regaló vestido a Rubí, la llama "naca, chaparra y fea" Excélsior

Zeus de la Vega se le lanzó a la yugular, la llamó "chaparra, fea y naca".



Curiosamente uno de los vestidos que recibió la joven para su fiesta de XV años fue creación de Zeus, para ser más preciso se le hizo entrega durante el programa que conduce Raquel Bigorra.

El modisto dijo que era una malagradecida… “Resulta que ahora la chamaca es súper famosa, ya tiene representante, pero eso no le quita lo pelada”, mencionó.

Cuestionó que la joven de San Luis Potosí, de quien las redes sociales viralizaron su fiesta de XV años, se dedicara al modelaje. “¿Cómo es posible que ahora quiere modelar?”, se preguntó.



Mencionó que la persona que la invitó a modelar, debería de ubicarse porque no tenía la más remota idea de lo que es una profesional. “Rubí está chaparra, fea y naca. Le faltan muchas cualidades”.



Además, se mofó de las personas que comparan a la quinceañera con Ana Bárbara. “Esa Rubí salió de la nada, no sabe de educación, no es agradecida. Yo le hice un vestido muy bonito y muy fino, que es comparado con una de las creaciones del diseñador Valentino”.



