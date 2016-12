Disfrutan de villancicos y cuentos navideños Anahí Encina

Para esta temporada decembrina la directora de la compañía, María Eugenia Márquez Sánchez, organizó actividades que se han llevado a diversos municipios y para cerrar este ciclo estuvieron en la Plaza de Armas.



Las narraciones estuvieron a cargo de Víctor Escobedo, Luis Guillermo Flores, Andrés Briseño, Clivia Martínez y la misma directora.



Márquez Sánchez destacó que la finalidad de estos cuentacuentos en temporada navideña es animarlos y consentirlos, pero sobre todo dejar una enseñanza a todos los asistentes , sean chicos o grandes, a través de música, dinámicas e historias.



Durante la presentación interactuaron con los turistas y zacatecanos por medio de villancicos, para que todos estuvieran animados desde el comienzo.



Las personas que acudieron disfrutaron la historia de Artabán, el cuarto Rey Mago, que cuenta la travesía de dicho personaje para ir a conocer al Niño Dios y en el camino, al ver las diversas necesidades de las personas que encuentra, va regalando las joyas que llevaba como ofrenda.



Al llegar con la Sagrada Familia tiene las manos vacías, sin embargo la Virgen las vuelve a llenar al darle al niño Jesús, “se trata de que las personas por medio de estas historias se den cuenta que hay cosas que tienen mayor valor que lo material”, destacó la directora de la compañía.



Además, Luis Guillermo Flores contó la historia de Hans Christian Andersen La niña de los fósforos, atrapando la atención de todos los asistentes con su excelente forma de narrar el cuento navideño.



También Clivia Martínez interpretó la cómica historia del patín del diablo y como los ángeles estaban molestos porque llaman así a este juguete popular, con lo que el público no paró de reír.



Los cuentacuentos no solamente interpretaron las historias, sino que además realizaron diferentes dinámicas con el público para obsequiarles deliciosos dulces, pero sobre todo para hacerlos pasar un rato ameno en la Villa Navideña.



Márquez Sánchez también interpretó Ángeles y diablos, Los siete pelos del Diablo y El cascanueces, entre otros.



Así fue como transcurrió la quinta presentación de la Compañía de Narración Oral Zacatecas y finalizarán este jueves en el mismo espacio a las 5 de la tarde con Historias de milagros, para lo que ofrecerán una muestra más grande, con música en vivo y espectaculares caracterizaciones.



